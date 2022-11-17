أفضل علاج لاحتقان الزور.. تخلص من التهاب الحلق في أسرع وقت

انت الان تتابع خبر افضل علاج لاحتقان الزور.. تخلص من التهاب الحلق في أسرع وقت والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يعد إحتقان الوزر من الأمور الغير مريحة، وهو أمر متكرر مع كثير من الأشخاص، وهو بسبب استجابة الجهاز المناعي العدوى سواء فيروسية أو بكتيرية، وهذا يؤدي إلى التهاب وانتفاخ الأغشية المخاطية في الزور، وسوف نتحدث عن أفضل علاج لإحتقان الزور.

يؤدي تناول المشروبات الدافئة مثل الشوربة أو الشاي إلى تهيئة الحلق بشكل أفضل، حيث تساعد على تنقية الأغشية المخاطية، مع المحافظة على تدفق الهواء.

يمكن أن تساعد المياه المالحة في تقليل تورم الحلق، مع تناول التخلص من ارتجاع الحمض في الحلق، ويمكن استعمال أحد مضادات الهيستامين في الحد من الألم، وكذلك تساعد الأدوية المسكنة في تخفيف ألم الحلق.

ويمكنك تحفيظ الجهاز المناعي عن طريق المواد الكيميائية مثل الهيستامين، فهو يعمل على محراب والمواد الغريبة في بعض الأحيان، أخذ حمام ساخن مشبع بالبخار يخفف المخاط ويرطب ويهدئ الحلق.

تناول مشروب الليمون الساخن والعسل يعمل على تقليل إلتهاب الحلق، يمكن تناول القرفة أو الزنجبيل فهي فعالة بشكل كبير في علاج إحتقان الزور.