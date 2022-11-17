توجيهات السيسى بإجراء حصر دقيق لكل شهداء مصر منذ 1948 يتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - وفى صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان "الرئيس: ضم ضحايا الحروب السابقة للمستفيدين من صندوق "تكريم الشهداء"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه صندوق "تكريم الشهداء" بإجراء حصر دقيق لكل شهداء مصر فى الحروب السابقة بداية من 1948، لدراسة ضمهم إلى قوائم المستفيدين من مزايا وخدمات الصندوق، تقديرا من الوطن لأبنائه المخلصين، وترسيخا لقيم الوفاء لأسرهم.

كما وجه الرئيس السيسى - خلال اجتماعه أمس مع اللواء السيد الغالى، رئيس مجلس إدارة صندوق "تكريم الشهداء"، واللواء أحمد الأشعل، المدير التنفيذى للصندوق، بصرف الصندوق حافزا ماديا استثنائيا للأسر والأفراد المستفيدين، بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، إلى جانب تعزيز الخدمات المقدمة من الصندوق، لتشمل المزيد من المجالات الإضافية مثل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، وغيرها.

وتحت عنوان "مدبولى فى اجتماع الحكومة الأسبوعى: نجاح "COP27" أثبت قدرة مصر على تنظيم الفعاليات العالمية"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن مصر نجحت بشهادة العالم فى تنظيم الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP27"، على أعلى مستوى من الكفاءة والإبهار، بعد أن سخرت له الدولة ووزاراتها وأجهزتها جميع عناصر ومقومات نجاحه، ووفرت له كل الإمكانات والمتطلبات اللوجيستية، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكان يتابع دوريا تفاصيل الاستعدادات التى كانت تجرى على قدم وساق لاستضافة هذا الحدث العالمى الضخم، ولتكون شرم الشيخ فى أبهى صورة أمام العالم بأسره.

وقال مدبولى، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعى، أمس بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن هذا النجاح الباهر أثبت قدرة الدولة المصرية على تنظيم واستضافة كبرى الفعاليات العالمية على أرض الكنانة، كما أنه مبعث فخر واعتزاز لنا جميعا كمصريين بالانتماء لهذا الوطن العظيم.

وفى السياق نفسه، توجه رئيس الوزراء بالشكر والتقدير للرئيس على متابعته للحكومة، ولا سيما الوزارات والجهات المعنية، أولا بأول لتنظيم هذا المؤتمر، كما توجه بالشكر لجميع الوزراء والمسئولين بالجهات المختصة على ما بذلوه من جهد كبير طوال الأشهر الماضية فى سبيل إخراج هذا الحدث بهذه الصورة الرائعة، وحرصهم الشديد على أن تكون شرم الشيخ أجمل مدينة خضراء ذكية.

وتحت عنوان "مجلس الوزراء.. برئاسة د.مدبولى: تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار وانضمام مصر لمؤسسة التمويل الإفريقية"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن مجلس الوزراء وافق فى اجتماعه أمس برئاسة د.مصطفى مدبولى، عـلـى مـشـروع قـــــرار رئيـس الـجـمـهـوريـة بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيس مجلس الـوزراء ومحافظ البنك المركزى وعدد من الوزراء ورؤساء الجهات المعنية.

وأضافت الصحيفة أن المجلس وافق على اتفاق انضمام مصر إلـى عـضـويـة مؤسسة التمويل الإفريقية والمشاركة فى الهيكل التمويلى لـهـا، بـمـا يتيح لمصر الاستفادة من سبل الدعم التى توفرها المؤسسة فى قطاعات النقل والطاقة والصناعات الثقيلة والغاز الطبيعى والاتصالات.

كما وافق المجلس على تخصيص 500 فدان بالمنيا، لإقامة فرع لجامعة الأزهـر، ومنح مهلة بدون مقابل، لشركات لاستثمار العقارى والنقابات، التى تشارك فى تنفيذ المشروع القومى للإسكان الاجتماعى بالمدن الجديدة، واعتماد المجلس تسهيلات تأشيرة الدخول إلى مصر لحاملى کارت المشجع «هيا» الحاضرين لبطولة كأس العالم فى قطر، وتشمل الأعـضـاء مـن رسـوم التأشيرة، بالإضافة إلى تخفيض أسعار الإقامة بالفنادق.

وتحت عنوان "التلاعب فى الأرز خط أحمر.. مجلس الوزراء يوافق على اعتباره سلعة استراتيجية"، ذكرت صحيفة (الأخبار)، أن مجلس الوزراء وافق فى اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتبار سلعة «الأرز» من المنتجات الاستراتيجية فى تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى.

وأضافت الصحيفة أن مشروع القرار ألزم حائزى سلعة «الأرز» لغير الاسـتـعـمـال الـشـخـصـى مـن المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن فى حكمهم بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجـراءات التوريد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.

وتحت عنوان "الحكومة: لا تعليق للدراسة بسبب انتشار الفيروس المخلوى"، ذكرت صحيفة (الأخبار)، أن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أكد أنه لا صحة لما انتشر من أنباء حول إصدار قرار بتعليق الدراسة بكافة المدارس، تزامنا مع انتشار الفيروس المخلوى التنفسى بين الطلاب.

وأوضحت وزارتا "الصحة والتربية والتعليم"، انتظام سير العملية التعليمية بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية بشكل طبيعى، وفقا للخريطة الزمنية المقررة للعام الدراسى الحالى.

وأضاف أن فترة حضانة المرض تتراوح ما بين يومين إلى 6 أيام، أما فترة ظهور الأعراض ما بين 5 أيام الأسبوعين لحين اختفاء الأعراض.

وتحت عنوان "محيى الدين فى يوم "التنوع البيولوجى" بمؤتمر المناخ: ضرورة ربط موازنات الدول بمشروعات الاستدامة والتنمية"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى "COP27" المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، ضرورة إعادة تحديد أولويات الموازنات العامة للدول، وربطها بالاستدامة والتنمية كوسيلة لتوجيه هذه الموازنات نحو مواضع التمويل الصحيحة، وتخفيف معاناتها.

جاء ذلك خلال مشاركته فى جلسة "التعاون لحشد الموارد لتنفيذ مخرجات مؤتمرات المناخ.. أجندات العمل التى تناقش الأزمات المتشابكة" ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، بمشاركة نايجل توبينج، رائد المناخ لمؤتمر الأطراف السادس والعشرين، وعدد من المسئولين، وممثلى الحكومات والمنظمات المختلفة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال افتتاح الجلسة رفيعة المستوى حول يوم التنوع البيولوجىتحقيق الصلة بين تغير المناخ والتنوع البيولوجى" ضمن فعاليات "يوم التنوع البيولوجى"، أن يوم التنوع البيولوجى سيكون نقطة فارقة فى الطريق نحو مؤتمر التنوع البيولوجى "COP15" الشهر المقبل، حيث سيتم إعلان عدد من المداخلات ومبادرات مثل مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة.

وقال جون كيرى، المبعوث الرئاسى الخاص للمناخ بالولايات المتحدة الأمريكية: "علينا التصدى لظاهرة فقدان التنوع البيولوجى، وإيجاد الحلول تجاهها"، مضيفا: "السلوكيات التى يقوم بها الإنسان حول العالم أسهمت فى القضاء على 50% من الكائنات الحية القابلة للانقراض على كوكب الأرض، والتى تساعد على ضبط التوازن البيئى، وتجنب إحداث خلل فى البيئة".