جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد، فرص أمطار خفيفة اليوم الخميس، على السواحل الغربية وشمال الوجه والسواحل الشرقية وجنوب محافظة البحر الأحمر على حلايب وشلاتين، وشبورة مائية صباحا على الطرق، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية.







وقالت الهيئة، إن اليوم يشهد انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء. وعن درجات الحرارة، اليوم الخميس، فجاءت كما يلى: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 16. الإسكندرية العظمى 23 والصغرى 16. مطروح العظمى 24 درجة والصغرى 15. سوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 13. قنا العظمى 26 درجة والصغرى 15. أسوان العظمى 28 درجة والصغرى 15.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمطار وشبورة.. تفاصيل طقس اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.