وزيرة الهجرة: علاقات مصر وهولندا تاريخية ووثيقة.. وحريصون على تبادل الخبرات

جدة - نرمين السيد - استقبلت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ليشا شخاينماخر، وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائى الهولندى، والوفد المرافق، لبحث ملفات التعاون المشترك خلال الزيارة الرسمية التى تجريها الوزيرة الهولندية إلى مصر حاليا، بحضور السفير محمد خيرت مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولى، والسفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات.





وعقدت السفيرة سها جندى اجتماعا تشاوريا مع الوزيرة الهولندية والوفد المرافق لها، واستهلته بالترحيب بالوزيرة ليشا شخاينماخر، مشددة على العلاقات التاريخية الوثيقة بين مصر وهولندا وحرص الجانب المصرى على تقوية وتعزيز التعاون والشراكة بين البلدين من خلال التنسيق وتبادل الزيارات والاستشارات.

وقالت وزيرة الهجرة إن من ضمن ملفات الوزارة ذات الأولوية –إلى جانب رعاية الجاليات المصرية بالخارج- هو ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتتعاون الوزارة مع شركائها المحليين والدوليين فى هذا الملف تحت مظلة المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".

وتابعت: "نحن لم نكتف فى هذا الصدد بنشر التوعية من مخاطر الهجرة غير النظامية بين الشرائح المستهدفة، ولكن عقدنا شراكات وأقمنا مشاريع مع منظمات دولية وحكومات دول صديقة، وأود أن أشير فى ذلك إلى ما يقوم به المركز المصرى الألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج".

من ناحيته، استعرض السفير محمد خيرت، مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولى، خلال الاجتماع، دور ونشاط المركز المصرى الألمانى بصدد مكافحة الهجرة غير النظامية، حيث يقدم المركز خدمات المشورة والنصائح بشأن فرص التوظيف والتدريب فى مصر وخاصة للعائدين من الخارج أو لمن يرغبون فى تعزيز مسيرتهم المهنية، وكذلك تقديم النصائح بشأن متطلبات الهجرة النظامية، والنصائح لتوجيه الأفراد بشأن مستقبلهم الوظيفى سواء لمن هم داخل مصر أو خارجها، فضلا عن إعداد برامج تدريب على مهارات مختلفة وتأهيل المصريين العائدين من الخارج لتمكينهم من بدء مشروعات وإعادة إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا فى المجتمع المصرى، علاوة على برامج التدريب الفنى لتأهيل العمالة المصرية تأهيل جيد حتى تتمكن من العمل فى الدول الأوروبية التى تحتاج إلى مهاراتهم.

من ناحيتها، أعربت وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائى الهولندية، عن امتنانها وسعادتها بلقاء وزيرة الهجرة وبحفاوة الاستقبال، لافتة إلى ترحيب بلادها بتطوير أطر التعاون مع مصر فى عدة ملفات، خاصة فى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وتوفير التأهيل والتدريب اللازم للعمالة المصرية للعمل بالسوق الأوروبية.

وفى ختام اللقاء، رحب الجانبان بالتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات والتجارب فى ملفات مختلفة أبرزها الهجرة -سواء الآمنة أو مكافحة الهجرة غير الشرعية- والجاليات، وذلك من أجل إطلاق برامج تعاون مشترك، ودراسة إبرام اتفاقيات ثنائية سيجنى البلدان ثمارها فى المستقبل، هذا كما تبادلت الوزيرتان الهدايا التذكارية وأعربت السفيرة سها جندى عن تمنياتها للوزيرة الهولندية برحلة سعيدة من مصر إلى هولندا.