أهم الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022

جدة - نرمين السيد - القاهرة

يطلق وزيرا التنمية المحلية هشام آمنة والتعاون الدولى رانيا المشاط، مبادرة المدن المصرية المستدامة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون مع البنك الدولى وذلك بمقر الجناح المصرى فى قمة المناخ بشرم الشيخ.

القاهرة

تطلق وزارة الشباب والرياضة النسخة الثانية من بطولة "Iron Man" العالمية، والتى تنطلق منافساتها فى سهل حشيش بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر بمشاركة ألف شخص من 42 دولة من مختلف دول العالم، يتنافسون فى السباحة والدراجات الهوائية والركض.

القاهرة

تُطلق وزارة الشباب والرياضة بمحافظتى المنيا وسوهاج، ثانية فعاليات مشروع القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادة العامة بالمرحلتين الثانوية والإعدادية للعام العاشر على التوالى، تحت شعار "الجمهورية الجديدة.. العلم والعمل"، والذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع وزارتى "التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتنمية المحلية وحدة "تصدوا معنا"، ضمن خُطتها فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة للعام الدراسى 2022- 2023.

فيينا

تستضيف العاصمة النمساوية فيينا أعمال مؤتمر الطاقة الدولى السنوى السابع والذى تنظمه هيئة "ويف" تحت عنوان "أوروبا وروسيا... والصراع الجيوسياسى للطاقة" وتستمر أعماله يوما واحدا.

طوكيو

يجرى رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، محادثات مع الرئيس الصينى شى جين بينج، فى تايلاند، فى أول قمة بين قادة البلدين، منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

سول

تقود كوريا الجنوبية تدريبا للأمن السيبرانى متعدد الجنسيات، بمشاركة الولايات المتحدة والصين وروسيا، لتعزيز التعاون فى مواجهة التهديدات السيبرانية، مضيفة أنه "من المتوقع أن تساهم التدريبات فى تقليص الفجوات بين الدول الأعضاء فى قدراتها على الاستجابة للتهديدات السيبرانية".

الكويت

يعقد روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن ودية منتخب بلجيكا، المقرر لها غدًا الجمعة.