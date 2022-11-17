وزيرة البيئة: سنعمل على تنفيذ توصيات مؤتمر المناخ حتى نوفمبر 2023

جدة - نرمين السيد - وأضافت: "ستعمل الدولة المصرية على تنفيذ توصيات مؤتمر المناخ إلى أن تتسلم دولة الإمارات قمة المناخ المقبلة".
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال اتصال هاتفى مع القناة الأولى، لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامى يوسف الحسينى، مساء أمس الأربعاء، إن المؤتمر لن ينتهى الجمعة المقبل كما يتعقد البعض، ومستمر حتى تسليمه للإمارات العام المقبل.
وأشادت بالجهود التى بذلتها مصر فى قمة المناخ الحالية، والتى تفوق ما فعلته بريطانيا فى قمة المناخ السابقة بجلاسكو، مشيرة إلى أن مصر أدخلت مفهوم التنوع البيولوجى فى المؤتمر، ودخلت فى مناقشات جادة لأن التغيرات المناخية تؤثر على كل شئ خاص بحياة الإنسان.
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