طقس الخميس.. الأرصاد تعلن أهم التقلبات والظواهر الجوية

جدة - نرمين السيد - حالة الطقس اليوم

وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إنه من المتوقع أن يسود اليوم، طقس خريفى معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يكون الطقس مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلا للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

ويتوقع الخبراء أن يكون هناك شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء.

ولفت الخبراء إلى سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ومناطق من جنوب محافظة البحر الأحمر "حلايب – شلاتين" على فترات متقطعة مع نشاط لـ الرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

وكشفت الأرصاد عن أن حالة البحر المتوسط تكون خفيف إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية.

وبالنسبة لـ حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 24 16

العاصمة الإدارية 24 17

6 أكتوبر 24 16

بنهـا 23 16

دمنهور 24 17

كفر الشيخ 23 17

المنصورة 24 17

دمياط 23 17

بورسعيد 23 15

الإسماعيلية 25 16

السويس 25 17

الزقازيق 24 17

شبين الكوم 24 17

طنطا 23 16

شلاتين 27 22

الاسكندرية 23 16

العلمين الجديدة 23 16

وادى النطرون 24 16

مطروح 24 15

السلوم 25 12

سيوة 23 10

العريش 23 15

رفح 22 14

الطور 25 13

كاترين 18 08

رأس سدر 24 15

نخل 21 09

طابا 23 19

نويبع 24 19

حلايب 25 22

شرم الشيخ 28 20

الغردقة 27 19

مرسى علم 27 19

الفيوم 24 14

بني سويف 24 13

المنيا 23 11

أسيوط 25 11

سوهاج 25 13

قنا 26 15

الأقصر 27 14

أسوان 28 15

الوادى الجديد 25 12

أبوسمبل 26 15

أبو رماد 26 21

رأس حدربة 25 21