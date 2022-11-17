COP27.. أبرز تصريحات وزير الخارجية مع القاهرة الإخبارية (فيديو)

مؤتمر المناخ cop27
كشف السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، ورئيس مؤتمر المناخ cop27، والذى ينعقد حاليا، فى مدينة السلام شرم الشيخ، إنه تم إطلاق مشروعات مجال الهيدروجين الأخضر خلال فعاليات قمة المناخ، كما تمت مناقشة عدد من الحلول والتمويل وخفض الانبعاثات الضارة.
وقال، خلال حواره مع قناة القاهرة الإخبارية، مساء أمس الأربعاء، إنه تمت مناقشة تفعيل دور المرأة، وحفظ الأمن الغذائى، لافتا إلى أن مفاوضات قمة المناخ 2022 مستمرة؛ للتوصل إلى مخرجات وحلول ناجحة للأزمات الحالية.
وأضاف الوزير: "هناك قدرا كبيرا من التباين والاختلاف بين الدول الأطراف فى الأمم المتحدة، ولذلك تم تشكيل ميسرين من الدول النامية للتواصل مع الدول المتقدمة".
مؤتمر المناخ cop27
وأشار وزير الخارجية لـ القاهرة الإخبارية، إلى أن الميسرين معنيون بالتوصل لمخرجات ناجحة، وتعزيز التكاتف بين الجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يستشير الدول من أجل تحقيق المخرجات الناجحة.
وكان السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، ورئيس مؤتمر المناخ 2022، قد شارك أمس الأول الثلاثاء، فى فعالية إطلاق يوم الطاقة، ضمن الأيام الموضوعية لمؤتمر COP270.
جاء ذلك، بحضور كل من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتورة أمانى أبو زيد مفوضة الاتحاد الإفريقى للطاقة والبنية التحتية، مفوضة الاتحاد الأوروبى للطاقة كادرى سيمسون، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة فرانشيسكو لاكاميرا، نائبة مدير الوكالة الدولية للطاقة مارى بيرس ورليك.
وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أوضح أن وزير الخارجية، أشار خلال الحدث إلى أن قطاع الطاقة يمثل اليوم أحد أكثر القطاعات الاقتصادية المسببة للانبعاثات الكربونية، مبرزا الحاجة للاستثمار فى مصادر جديدة للطاقة، تكون نظيفة ومنخفضة التكلفة ومستدامة، من أجل تعزيز جهود تخفيف تداعيات تغير المناخ والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأضاف وزير الخارجية، أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر لم يعد يمثل مجرد ضرورة لمواجهة تغير المناخ، بل أصبح خيارا اقتصاديا ينطوى على العديد من الفوائد بالنظر إلى تداعيات الأوضاع الجيوسياسية الحالية وما أسفرت عنه من أزمة عالمية فى الطاقة.
وأبرز الوزير شكرى فى هذا السياق أن التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة كان على رأس الموضوعات التى تم تناولها فى إطار قمة شرم الشيخ لتنفيذ تعهدات المناخ يومى 7و8 نوفمبر، والتى ولدت زخما سياسيا كبيرا يتعين البناء عليه واستغلاله.
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