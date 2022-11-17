COP27.. أبرز تصريحات وزير الخارجية مع القاهرة الإخبارية (فيديو)

مؤتمر المناخ cop27

كشف السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، ورئيس مؤتمر المناخ cop27، والذى ينعقد حاليا، فى مدينة السلام شرم الشيخ، إنه تم إطلاق مشروعات مجال الهيدروجين الأخضر خلال فعاليات قمة المناخ، كما تمت مناقشة عدد من الحلول والتمويل وخفض الانبعاثات الضارة.

وقال، خلال حواره مع قناة القاهرة الإخبارية، مساء أمس الأربعاء، إنه تمت مناقشة تفعيل دور المرأة، وحفظ الأمن الغذائى، لافتا إلى أن مفاوضات قمة المناخ 2022 مستمرة؛ للتوصل إلى مخرجات وحلول ناجحة للأزمات الحالية.

وأضاف الوزير: "هناك قدرا كبيرا من التباين والاختلاف بين الدول الأطراف فى الأمم المتحدة، ولذلك تم تشكيل ميسرين من الدول النامية للتواصل مع الدول المتقدمة".

مؤتمر المناخ cop27

وأشار وزير الخارجية لـ القاهرة الإخبارية، إلى أن الميسرين معنيون بالتوصل لمخرجات ناجحة، وتعزيز التكاتف بين الجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يستشير الدول من أجل تحقيق المخرجات الناجحة.