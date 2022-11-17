الصحة توجه رسالة عاجلة لـ الوقاية من الفيروس المخلوى التنفسى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - الفيروس المخلوى التنفسي

الفيروس المخلوي التنفسي.. وقال، خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو خليل، فى برنامج "من مصر"، والذى يذاع على قناة cbc الفضائية، إن الفيروس المخلوى التنفسى موجود منذ مئات السنين، وليس فيروسا جديدا، ولا داعى لحالة الهلع الموجودة عند البعض منه، وخصوصا مع زيادة عدد المصابين به.

ولفت الدكتور حسام حسنى إلى أن فترة نشاط الفيروس المخلوى التنفسى يكون من شهر نوفمبر، وحتى مارس من كل عام، مشيرا إلى أن الفيروس المخلوى التنفسى انتشر هذا العام 2022؛ بسبب قلة الاهتمام بالإجراءات الاحترازية التى كانت متبعة مع كورونا.

الفيروس المخلوى التنفسي

الفيروس المخلوي التنفسي... وأوضح أن الفيروس المخلوى التنفسى يصيب الأطفال، ولكن قد يصيب الكبار أيضا، كاشفا أن أفضل الطرق لمواجهة الفيروس المخلوى، تتمثل فى تقوية المناعة من خلال التغذية السليمة والنوم السليم وتناول الخضر والفاكهة والبعد عن الضغط النفسى الذى من الممكن أن يؤثر بشدة بالسلب على الجهاز المناعى للجسم، مشددا على أهمية تهوية الأماكن والامتناع عن الإغلاق للوقاية من الفيروس المخلوى التنفسي.