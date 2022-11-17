وزيرة البيئة: يوم التنوع البيولوجى قدم قصص نجاح ملهمة لحشد التمويلات

جدة - نرمين السيد - وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بالزخم الذى شهده اليوم من فعاليات مختلفة، وجهود فريق العمل فى إنجاح هذا اليوم، وأيضا جهود برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والمشاركة المميزة للمتحدثين من مختلف الخلفيات سواء التنوع البيولوجى أو المناخ أو التصحر، وممثلى الحكومات والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، حيث ناقش اليوم أهمية صون التنوع البيولوجى وعلاقته بتغير المناخ، و أهميته للاقتصاد والمجتمع، وتأمين الغذاء ودورة المياه، حيث قدر الخبراء أن خدمات النظام البيئى تدعم حوالى 50٪ من الناتج المحلى العالمى.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن يوم التنوع البيولوجى ركز على التوسع فى الحلول القائمة على الطبيعة بطريقة تحافظ على تنوعنا البيولوجى وإعادة بناء الأنواع المهددة، فى وقت أصبحت فيه الطبيعة بالوعة للكربون، مما يحتم اتخاذ خطوات سريعة؛ فوقف إزالة الغابات فورا سيؤدى إلى تقليل الانبعاثات السنوية بنسبة 10٪ ويوسع نطاق الحلول القائمة على الطبيعة، ويوفر أكثر من 30٪ من تخفيف الانبعاثات المطلوب.

وسلطت الوزيرة الضوء على الطرق التى يخدم بها التنوع البيولوجى حياة البشرية، فهو مصدر للغذاء، والمحيطات والنظم البيئية البحرية مهمة لاستقرار المناخ بتخلصها من حوالى 90٪ من الانبعاثات الزائدة، كما أن 52٪ من الناتج المحلى للقارة الإفريقية يعتمد على الطبيعة، وهو مأوى بالنسبة للسكان الأصليين الذين يعتبرونه وطنهم الأم.

وأشارت فؤاد إلى التحديات التى تواجه التنوع البيولوجى، حيث أصدر الصندوق العالمى للطبيعة إحصائية تفيد بأن 70٪ من الفقاريات قد اختفت من الأرض منذ عام 1970، وحذرت التقارير الأخيرة للهيئة الحاكمة للمناخ من ضياع 99٪ من الشعاب المرجانية إذا تجاوزنا 2 درجة مئوية، مسترشدة بحديث جون كيرى فى خطابه الافتتاحى عن تدمير البشر 50٪ من أنواع الكوكب، وفى مصر، 30٪ من الحياة البحرية و ثلثى الشعاب المرجانية الموجودة فى البحر الأحمر مهددة بالتغير المناخى، مؤكدة أن تدمير الطبيعة يعنى أن ندمر أنفسنا.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن يوم التنوع البيولوجى ركز على ثلاثة محاور رئيسية، بدأت بدراسة الوضع الحالى للتنوع البيولوجى وعلاقته بالمناخ، ثم أمثلة الحلول الناجحة التى تفيد الطبيعة والمناخ والناس لبث الأمل، وأخيرا ناقشنا رؤية توسيع نطاق العمل العاجل للمناخ والطبيعة، والتأكيد على أهمية حماية واستعادة التنوع البيولوجى الذى يتأثر بشدة بتغير المناخ، والاستفادة من كافة الإمكانيات لتحقيق أهداف التخفيف والتكيف.

وأوضحت وزيرة البيئة أن يوم التنوع البيولوجى تضمن عرض العديد من الأمثلة للحلول الفعالة التى تفيد الطبيعة والناس والمناخ فى مصر والعالم، مثل مشروعات حماية السواحل فى مصر، ومبادرة السور الأخضر العظيم فى إفريقيا، وأيضا خططا وطنية مثل خطة العمل الفيدرالية الألمانية بشأن الحلول القائمة على الطبيعة للمناخ والتنوع البيولوجى، وخارطة الطريق الأمريكية للحلول القائمة على الطبيعة لمكافحة تغير المناخ، حيث خصصت الولايات المتحدة الأمريكية 25 مليار دولار لـ للحلول القائمة على الطبيعة لاستثمارات التنمية.

وأشارت الوزيرة إلى أن رؤية العمل المستقبلية تتضمن التأكيد على أهمية دمج الطبيعة والتنوع البيولوجى فى الخطط الوطنية، وتطوير بناء القدرات، وحشد التمويل للتنوع البيولوجى من القطاعين العام والخاص، بحلول مثل بناء المشروعات التى تربط التنوع البيولوجى وتغير المناخ لزيادة قابليتها وجاذبيتها للاستثمار، واستخدام آليات التمويل المختلط، وأهمية تطوير إطار لرصد تقدم المشروعات.

وفيما يخص إطلاق مبادرة التنوع البيولوجى "ENACT - تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة من أجل التحول المناخى"، أشادت وزيرة البيئة بالزخم والحشد الكبير من الدول التى أبدت اهتماما للمشاركة فى المبادرة، حيث تهدف المبادرة إلى تأمين ما يصل إلى 2.4 مليار هكتار من النظم البيئية الطبيعية الصحية، من خلال الاستعادة والحماية والإدارة المستدامة، وتعزيز الحماية والمرونة لحوالى مليار شخص معرض لآثار تغير المناخ باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة، مشيرة إلى إعلان التزام مصر بوضع جميع الشعاب المرجانية فى البحر الأحمر والنظم البيئية المرتبطة بها تحت الحماية، فى إطار حرص الرئاسة المصرية على صون التنوع البيولوجى والطبيعة لبلادها للأجيال القادمة.

كما حرصت الرئاسة المصرية للمؤتمر على حشد التوافق حول ضرورة تطوير سياسة دولية مترابطة لحماية التنوع البيولوجى، والتى ستساهم فى سرعة تعزيز تمكين القطاع الخاص من العمل فى حماية الطبيعة، داعية الحكومات الوطنية إلى وضع الطبيعة فى قلب سياستها البيئية المحلية، وهى ليست بالمهمة السهلة، ونتطلع لنتائج المفاوضات التى تعزز الحلول القائمة على الطبيعة.

وأعربت الوزيرة عن تطلعها للوصول إلى مؤتمر التنوع البيولوجى COP15 فى مونتريال الشهر القادم، لتحقيق الأمل باعتماد إطار عمل خارطة طريق للتنوع البيولوجى لما بعد 2020، لوقف فقدان التنوع البيولوجى، والهدف الرئيسى "30 × 30" وهو حماية 30٪ على الأقل من المناطق البرية والبحرية عالميا بحلول عام 2030، لتكون لحظة اتفاق باريس للطبيعة والتنوع البيولوجى.

وشددت وزيرة البيئة على أن يوم التنوع البيولوجى بمشاركة مختلف الشركاء والشباب والأطفال وتمكين المرأة نجح فى وضع قضية صون التنوع البيولوجى فى قلب مناقشات المناخ، وفى مؤتمر التنوع البيولوجى COP15 سيكون المناخ فى قلب مناقشات التنوع البيولوجى، سنكون قادرين على الوصول لهدف 1.5 درجة مئوية احترار، وهدف التكيف، والهدف الإيجابى للطبيعة معا لأن معا للتنفيذ سنمضى من COP27 إلى COP15.

من جانبها، أكدت السيدة انجر اندرسون المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة على أهمية تغيير الممارسات واتخاذ الإجراءات العاجلة، مشيدة بالعمل الرائد لمصر بوضع التنوع البيولوجى فى قلب أجندة المناخ، مؤكدة أن بعد نجاح مؤتمر المناخ COP27 لابد أن نصب اهتمامنا على مؤتمر التنوع البيولوجى COP15.

ودعت اندرسون جميع المشاركين لاستكمال التعاون و المفاوضات المتعددة الأطراف للخروج بنتائج فعالة فى موضوعات مثل التمويل وإعادة هيكلة نظم الغذاء وتبادل المعلومات، ودعت المفاوضين للنظر لحق الأجيال القادمة والعمل على تحقيق تقدم.