الحكومة: الأرز سلعة استراتيجية.. والحبس سنة وغرامة 2 مليون جنيه للمحتكر

جدة - نرمين السيد - وقال السفير نادر سعد -خلال اتصال هاتفى مع قناة "صدى البلد" الفضائية لبرنامج "على مسئوليتى" مع الإعلامى أحمد موسى مساء اليوم الأربعاء، إن القرار جاء نتيجة نقص السلع بعدما قام البعض بتخزين كميات كبيرة من الأرز بهدف الاحتكار، مؤكدا أن قرار مجلس الوزراء رادع، وبناء عليه سيتم معاقبة كل من يحجب أو يمنع تداول سلعة الأرز، شارحا ستتخذ الدولة 3 إجراءات ضد المحتكرين، تبدأ بمصادرة السلعة، وحبس المتهم لا يقل عن سنة، وتغريمه 100 ألف جنيه حد أدنى إلى 2 مليون جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة.

وأضاف أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الغد بما يعنى أن كل من يحتكر سلعة الأرز سيعاقب، مطالبا التجار بإبلاغ مديريات التموين عن كميات الأرز التى لديهم خلال فترة وجيزة جدا، معلنا أن القرار سارى لمدة 3 أشهر، ومن الوارد مده أو إلغاءه حسب الوضع، مؤكدا أن الدولة لن تسمح بمحاولة البعض التربح والثراء على حساب الشعب.

وناشد المتحدث باسم مجلس الوزراء المحتكرين بالإبلاغ عن كميات الأرز التى لديهم، موضحا أنه فى ظل تداعيات الأزمة العالمية ونقص المحاصيل حول العالم جعل العديد من التجار العمل على استغلال الفرصة لتخزين كميات كبيرة جدا من الأرز، فكان لزاما على الدولة التدخل لحل تلك الأزمة.

وأكد أن تدخل الحكومة اليوم تدخل رادع بالقرارات التى شملت اليوم، والتى تقضى باعتبار سلعة الأرز سلعة استراتيجية، وبناء عليه سيتم معاقبة كل من يحتكر أو يحجب هذه السلعة، سواء كان هذا الحجب كان من مورد للسلعة أو منتج للسلعة أو موزع للسلعة أو تاجر عادى، وذلك اعتبارا من تطبيق القرار، والذى سيتم التوقيع عليه غدا ومن ثم يطبق بعد غد الجمعة.

وأوضح أن كل من يحتفظ الآن بكميات من الأرز لاحتكارها والاستفادة بفارق السعر عليه أن يبلغ بهذه الكميات ونوعيتها، ومن ثم يرى قرار وزير التموين بتنظيم عمليات التداول.

وأشاد المتحدث باسم مجلس الوزراء، بنجاح قمة المناخ COP27 والمقامة فى مدينة شرم الشيخ، مؤكدا أنها كانت من أنجح الدورات من الناحية التنظيمية.

وقال إن شكاوى الوفود المشاركة فى القمة تكاد تكون منعدمة، وتلقينا إشادات من كل المشاركين، منوها بأنه يبقى الشق الموضوعى بخصوص الاتفاق على نسب الانبعاثات المطلوب تخفيضها.

وأضاف أن الشق الموضوعى مسؤولية جماعية وليست مصرية فقط، مؤكدا ثقته فى قدرة وزير الخارجية سامح شكرى من أجل توفيق المصالح المتعارضة للدول فى هذا الشأن، موضحا أن مشكلة المناخ هى أكبر مشكلة تواجه كوكب الأرض عكس جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة على سبيل المثال.

فى سياق أخر، أكد السفير نادر سعد أن مجلس الوزراء كان من أوائل الجهات التى نقلت بعض إداراتها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، تمهيدا لبدء الأعمال، لافتا إلى أن بعض الإدارات الأخرى نقلت جزء منها للعمل من العاصمة.

وأعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه اعتبارا من أول يناير 2023 سيتم صرف بدل الانتقال للموظفين الذين يعملون بالعاصمة ويذهبون إليها عبر المواصلات، وكذلك سيتم تقديم بدل سكن للموظفين الذين سيحصلون على سكن إقامة للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

من جهة أخرى، كشف السفير نادر سعد تفاصيل مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج والمعفاه من الضرائب، مشيرا إلى أن أى مصرى بالخارج يمكنه الاستفادة من هذه المبادرة إلا فى بعض الحالات.

وأشار إلى أن مبلغ الوديعة الدولارية لابد أن يكون فى حساب المستفيد من المبادرة قبل 3 أشهر من انطلاقها، وفى هذه الحالة يمكن للمواطن الدخول على تطبيق سيارات المصريين بالخارج، وملء استمارة استقدام السيارة.

وأوضح أنه فى حالة عدم استطاعة بعض المواطنين بالخارج من فتح حساب بنكى وفق نظام الدولة التى يقيم فيها، يمكنه حينها تحويل قيمة الوديعة إلى شركة من شركات تحويل الأموال، كما أن المواطن المصرى الذى لديه جنسية أخرى يمكنه الاستفادة من المبادرة، شرط احتفاظه بالجنسية المصرية.

وأكد أن الزوجة الأجنبية لمواطن مصرى مقيم فى الخارج لا يمكنها الحصول على سيارة من المبادرة، منبها إلى أن أى حساب خارجى سيثبت أنه تلقى أموالا دولارية من داخل مصر للحصول على سيارة لن يستفيد من المبادرة.

وشدد على أنه لا يوجد حظر بيع بعد استيراد السيارات من الخارج، متابعا أن أقدم سيارة ستدخل مصر بهذه المبادرة لابد أن يكون تاريخ صنعها عام 2019، علما أن هناك سيارات محظور استيرادها وهى التى تكون عجلة قيادتها على الناحية اليمنى.

وعن الشروط التى يجب توافرها فى الشخص المستحق، أكد السفير نادر سعد، أنه لابد أن تكون إقامته سارية، وعمره فوق 16 سنة، ولديه حساب مصرفى مفتوح قبل 3 أشهر من العمل بالقانون، شارحا أن الشخص يتلقى ردا بخصوص قبول طلبه أو رفضه خلال 7 أيام، وعند رفض الطلب من قبل السيستم يمكن للشخص استرداد وديعته بالدولار فى حسابه البنكى، وفى حالة إلغاء الشخص الموافقة الاستيرادية عبر موقع السيارات فستقوم الحكومة بإعادة الوديعة لهذا الشخص بالجنيه المصرى.