القوى العاملة تنفى شائعة منحة الـ «1000جنيه» للعمالة غير المنتظمة

جدة - نرمين السيد - وقالت "الوزارة" فى بيان رسمى اليوم الأربعاء، أن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى نشرت خلال الساعات القليلة الماضية إعلانات وتصميمات وهمية مشابهة لصفحة الوزارة، وتفبرك عليها معلومات وروابط وهمية، تطلب فيها من المواطنين الدخول على رابط للتسجيل، بزعم الحصول على منحة قدرها 1000 جنيه مقابل تحصيل رسوم رمزية.

وتهيب وتحذر الوزارة المواطنين من الانسياق وراء هذه الشائعات والصفحات الوهمية، وتنفى علاقتها بها، وتؤكد أن كافة المنح والمساعدات التى تُقدم للعمالة غير المنتظمة يتم الإعلان عنها بشكل رسمى عبر قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بالوزارة سواء على الموقع الإلكترونى عبر الرابط التالى:www.manpower.gov.eg، أو صفحة الوزارة على موقع "فيس بوك": https://www.facebook.com/profile.php?id=100064535599158، وليس من خلال التواصل مع المواطنين هاتفيا أو عبر الرسائل النصية، وتحذر المواطنين من الإدلاء ببياناتهم الشخصية لأى شخص يدعى انتسابه للوزارة.