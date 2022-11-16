الحكومة: صرف بدل الانتقال والسكن للموظفين بالعاصمة الإدارية يناير 2023

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 11:29 مساءً - كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، موعد صرف بدل الانتقال والسكن للموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال سعد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، إن مجلس الوزراء كان من أوائل الجهات التي نقلت بعض إداراتها إلى العاصمة الإدارية الجديدة؛ تمهيدًا لبدء الأعمال، مؤكدًا أن بعض الإدارات الأخرى نقلت جزءًا منها للعمل من العاصمة.

وشدد المتحدث باسم الحكومة، على أنه اعتبارًا من 1 يناير 2023 سيتم صرف بدل الانتقال للموظفين الذين يعملون بالعاصمة ويذهبون إليها عبر المواصلات، وكذلك سيتم تقديم بدل سكن للموظفين الذين سيحصلون على سكن إقامة للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.