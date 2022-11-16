وزيرة البيئة تبحث مع «فاو» المبادرات المصرية الرائدة خلال مؤتمر المناخ

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء وزيرة البيئة اليوم الأربعاء مع ماريا هيلينا سيميدو، نائب مدير الفاو فى مصر لبحث عدد من المبادرات الرائدة التى أطلقتها مصر خلال المؤتمر، وذلك على هامش اجتماعات يوم التنوع البيولوجى المقام ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية COP27، المنعقد بمدينة شرم الشيخ حتى 18 نوفمبر الحالى.

وأعربت وزيرة البيئة -خلال اللقاء، عن رغبة مصر فى رؤية المبادرات التى أطلاقتها منفذة على أرض الواقع، مشيرة إلى تصميم المبادرات ووضع الأيام الموضوعية للمؤتمر بالشكل الذى يضع الإنسان فى قلب عمليات التفاوض الخاصة بالتغيرات المناخية، وهذه هى الرسالة التى نود أن نقدمها ونصل بها لمؤتمر المناخ القادم COP28 بدولة الإمارات الشقيقة، لتنفيذ هذه المبادرات وحشد الدول والموارد لتنفيذها فعليا على أرض الواقع.

وأوضحت أن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) حرصت على دعم عدد من المبادرات التى أطلقتها مصر خلال المؤتمر كمبادرة الغذاء والزراعة كما أهتمت الفاو بمبادرة "حياة كريمة لإفريقيا" ومبادرة "مخلفات أفريقيا 50 لعام 2050" والتى تهدف إلى زيادة معدل تدوير المخلفات الصلبة المنتجة فى إفريقيا إلى 50% بحلول 2050، وتتيح الفرصة للعمل بطريقة مبتكرة تقوم على إشراك القطاع الخاص وغير الرسمى، وتساهم فى رفع قدرات البلدان الإفريقية على تنظيم إدارة المخلفات.

ونوهت إلى أن المبادرة تحتاج لعمل جلسات استشارية لتحديد طبيعة واحتياجات كل دولة والتى تختلف عن الأخرى، كما تحتاج لتقديم الشركاء لفرص تنافسية للدفع للأمام نحو التنفيذ الفعلى لهذه المبادرة.

وأشارت إلى مبادرة الحلول القائمة على الطبيعية والتى تم إطلاقها اليوم خلال فعاليات المؤتمر والتى تضع التنوع البيولوجى فى قلب المفاوضات الخاصة بتغير المناخ، موضحة أنه بقدر ما نستطيع تحقيق التواصل والربط بين قضيتى التغير المناخى والتنوع البيولوجى، وهو ما سيمكننا بنفس القدر من إحداث التغيير.

وذكرت فؤاد أن هذه المبادرة تم إطلاقها بالتعاون مع الشريك الفنى للإتحاد الدولى لصون الطبيعة (IUCN)، وبدعم من بلدان كلا من باكستان، ملاوى، ألمانيا، اليابان، سلوفينا، الولايات المتحدة الامريكية، والاتحاد الأوروبى وهو ما يجعلنا نذهب لمؤتمر المناخ القادم بثقة أكبر تساهم فى تحقيق مكاسب أكبر.

وأوضخت أن الكثير من الدول والمنظمات قدم وعودا لدعم مبادرة الحلول القائمة على الطبيعية ومنها دولة ألمانيا التى رصدت مبلغ يقدر بحوالى 1.5 مليار دولار سنويا لدعم صون التنوع البيولوجى ودعم الحلول من الطبيعة، وخصصت الولايات المتحدة الأمريكية 25 مليار دولار للحلول من القائمة على الطبيعة لدعم استثمارات التنمية.

ولفتت إلى أن مصر بدأت مشروعا لوضع 100% من الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر تحت الحماية تم تنفيذ حوالى 35% منه حتى الآن نظرا لكون الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر آخر الشعاب تأثرا بالتغيرات المناخية حول العالم وفقا لأحدث الدراسات، بالإضافة إلى أن تضرر الشعاب يهدد حياة الملايين من الصيادين والمرأة والعاملين بقطاع السياحة.

وأكدت أن العالم قادر على حماية الشعاب المرجانية وحمايتها من التضرر والأمر يحتاج إلى تضافر الجهود والشراكة وتعبئة التمويل لإنقاذ الملايين وضمان حياة مستدامة لهم، كما يحتاج إلى الإسراع من الدراسة ووضع خطط للبدء فى التنفيذ الفعلى.

بدورها، قدمت ماريا هيلينا سيميدو نائب مدير الفاو فى مصر، شكرها للرئاسة المصرية على المبادرات الرائدة التى تم إطلاقها مثل "حياة كريمة"، معربة عن إعجابها وتقديرها لمبادرة الحلول القائمة على الطبيعة والتى تقدم حلولا لحماية النظم الإيكولوجية من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.