«صالون التنسيقية».. حمادة: الحكومة استثمرت فى المحميات الطبيعية منذ 1983

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أيمن حمادة، وكيل وزارة البيئة ورئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى، إنه تم تخصيص اليوم بقمة المناخ لمناقشة التنوع البيولوجى والعلاقة المتبادلة بين التغيرات المناخية والتنوع البيولوجى، وأن هذا القرار من قبل الحكومة المصرية يأتى لما لهذا الموضوع من تأثير سلبى وخطير للغاية.





وأضاف خلال مداخلته عبر زوم بالصالون الذى نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم بعنوان " التنوع البيولوجى.. نظرة على نتائج التغيرات المناخية"أن هذا اليوم يعد من ضمن الأمور التى يتميز بها هذا المؤتمر وهذه النسخة عن النسخ السابقة، لأنه للأسف الشديد على مستوى السياسيين والتنفيذين كان يتم التعامل مع قضايا التغيرات المناخية بمعزل عن قضايا التنوع البيولوجى، ولكن حان الوقت للتعامل مع القضيتين معا كأمر واحد ولذلك فوزارة البيئة المصرية والحكومة المصرية قررتا إفراد يوم كامل لتلك القضية، مؤكدا ضرورة الوصول لإجراءات وحلول تعالج القضيتين معا.

وأشار إلى أن التنوع البيولوجى فى العالم بأكمله يعانى من ضغوط وتحديات كثيرة حيث أن كافة المحركات هى محركات بشرية فعلى سبيل المثال التجميع الجائر للموارد الطبيعية، فحب الناس لامتلاك بعض الكائنات أو الموارد البيئية هو أحد أوجه هذا التجميع الجائر الذى يسبب انقراض لهذه الأنواع، فالتجارة فى الموارد البيئية تؤثر سلبيا على التنوع البيولوجى وتضغط عليه، كذلك الجفاف وارتفاع منسوب المياه يعد أمرا ضاغطا ويؤدى لتدهور النظام البيولوجى.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودا كبيرة للتصدى لهذه الأمور والتعامل مع تلك القضايا فالدستور الحالى دستور 2014 ينص بوضوح على أن الموارد الطبيعية هى حق للشعب وأن الدولة ملتزمة بحمايتها من محميات طبيعية وبحيرات وموارد مائية ونهر النيل فالدستور المصرى وضع إطار كبير وقانونى لحماية التنوع البيولوجى.

واستطرد: لدينا كذلك إطار قانونى واضح وصارم فى التعامل مع القضايا المتعلقة بالتنوع البيولوجى كالقانون 102 لسنة 1983 شامل المحميات الطبيعية، والقانون 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2009 بشأن البيئة والحفاظ عليها، وبالتالى فلدينا غطاء قانونى وتشريعى واضح وكان لابد معه من إطار عمل مؤسسى صريح فلدينا قطاع حماية الطبيعة وهو قطاع كبير من أكبر القطاعات بوزارة البيئة معنى بالحفاظ على التنوع البيولوجى والطبيعة بشكل عام، ووضعنا لأنفسنا خطط واستراتيجيات وطنية كخطة عمل 2030 والتى تضع إطار رئيسى لمجهودات الدولة المصرية ممثلة فى وزارة البيئة لحماية التنوع البيولوجى وأهم أدواتها هى المحميات الطبيعية.

وأوضح أن الحكومة المصرية استثمرت فى المحميات الطبيعية منذ 1983 وهو تاريخ إنشاء محمية رأس محمد حتى أصبح لدينا حاليا 30 محمية طبيعية يمثلوا شبكة تغطى أكثر من 14٪ من مساحة مصر، وتوفر أداة قوية للحفاظ على التنوع البيولوجى وهو ما يوفر أحد أدوات التصدى للتغيرات المناخية لأن النظم الأيكولوجية الصحية والسليمة هى أكبر عامل من عوامل التكيف مع التغيرات المناخية خاصة النظم الأيكولوجية الغنية بالكربون كالأراضى الرطبة والشعاب المرجانية وبيئة المانجروف والبحار والمحيطات القادرة على امتصاص ما يقرب من ثلثى من انبعاثات الكربون البشرى.

أدار الصالون شيرين خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيه دكتورة مى حامد محمود، أستاذ الميكروبيولوجى والمناعة المساعد بجامعة القاهرة، والدكتور تحسين شعلة، رئيس قسم التكنولوجيا الحيوية البيئية فى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والنائب عمرو عزت، وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعبر زوم شارك أيمن حمادة، وكيل وزارة البيئة ورئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات التى تستضيف مجموعة من الخبراء والمتخصصين فى قضايا البيئة والمناخ، بالتزامن مع انعقاد قمة المناخ كوب 27 والتى تستضيفها مصر بشرم الشيخ فى الفترة من 6 وحتى 18 نوفمبر الجارى، بهدف مناقشة مستجدات قضايا التغيرات المناخية فى كافة المحاور المتعلقة.