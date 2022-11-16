رئيس العاصمة الإدارية يستقبل وفدا فرنسيا وبلجيكيا

جدة - نرمين السيد - استقبل المهندس خالد محمود عباس رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية، وفدًا يضم عددا من المعماريين من كل من جمهورية فرنسا ومملكة بلجيكا بالاضافة الى وفد مجلة " جورنال العمارة الفرنسية المتخصصة " ضمن زيارتهم إلى مصر بهدف كتابة مقال عن إنجازات العاصمة الإدارية خلال الأعوام الستة السابقة.





يأتى ذلك فى إطار التعرف على المشروعات العملاقة التى تنفذها الدولة المصرية لبناء الجمهورية الجديدة وعلى رأس تلك المشروعات يأتى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وتم خلال الزيارة عمل شرح تفصيلى للعاصمة الإدارية وأهم مشروعاتها ونسب الإنجاز فيها. وعبر الوفد عن إعجابه الشديد بما يتم من إنجازات على أرض مصر بصفة العموم والعاصمة الإدارية الجديدة بصفة الخصوص، ثم قام الوفد بزيارة ميدانية لأهم معالم العاصمة الإدارية شملت الحى الحكومى وساحة الشعب ومبنى البرلمان الجديد ومركز مصر الثقافى الإسلامى وكاتدرائية ميلاد المسيح. رافق الوفد خلال الزيارة الدكتور مهندس محمد طلعت.

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