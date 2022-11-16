انت الان تتابع خبر خدمات جديدة على بطاقة التموين .. تعرف عليهم واستفيد منهم بدوسة واحدة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، برئاسة الدكتور علي المصلحي عن قرار جديد خلال الساعات القليلة الماضية بشأن إتاحة خدمات جديدة علي بطاقة التموين في شتي أنحاء جمهورية مصر العربية.وأوضحت الوزارة أن خدمات جديدة علي بطاقة التموين هي متاحة على موقع مصر الرقمية والتي يمكن الاستفادة منها عن طريق الضغط هنا، موضحة أن الهدف من رواء هذا القرار هو التيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد عليهم دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكتب التموين.

خدمات جديدة على بطاقة التموين :

البطاقات التموينية

1- إيقاف نفسي من بطاقة تموينية : التي يمكن للمواطن من خلالها حذف نفسه من بطاقة التموين فى حالة أن بيانات البطاقة التموينية بها خطأ.

2- إيقاف أفراد من بطاقة تموينية: التي يمكن للمواطن من خلالها إيقاف أفراد مستفيدين معه بالبطاقة التموينية.

3- إيقاف بطاقة تموينية: التي يمكن للمواطن من خلالها إيقاف بطاقة التموين الخاصة به فى حالة أنه رب الاسرة وبيانات البطاقة التموينية بها خطأ.