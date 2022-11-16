انت الان تتابع خبر نتيجة تنسيق رياض الاطفال المرحلة الثالثة ..اعرف مصير أبنك من هنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بحث الكثير من أولياء الأمور خلال الساعات القليلة الماضية على المحرك الشهير جوجل حول نتيجة تنسيق رياض الاطفال المرحلة الثالثة والرابط الخاصة بها وكيفية الحصول عليها.وكانت محافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد العال قد أعلنت مساء اليوم الأربعاء الموافق 16 نوفمبر 2022، عن نتيجة تنسيق رياض الاطفال المرحلة الثالثة للعام الدراسي 2022-2023 وذلك عن طريق الرقم القومي للطفل.

رابط نتيجة تنسيق رياض الاطفال المرحلة الثالثة:

رياض الأطفال

ويمكن للراغبين من أولياء الأمور معرف النتيجة عن طريق الضغط هنا.

كيفية معرفة نتيجة تنسيق رياض الاطفال المرحلة الثالثة:

1- الدخول إلى موقع الخدمات التعليمية لمحافظة القاهرة.

2- كتابة الرقم القومي للطالب.

3- الضغط على أيقونة بحث وستظهر النتيجة النهائية