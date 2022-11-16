انت الان تتابع خبر عاجل.. أسعار القمح في السوق المحلي.. تفاصيل ارتفاعه أمام المواطنين والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - زادت كثيراً أسعار القمح في السوق المحلي اليوم الأربعاء، حيث أنه وصل سعر كيلو بروتين 11.5% أي عند 11 ألف جنيه، وجاءت بزيادة قيمتها التي وصلت لـ 250 جنيهاً في الطن الواحد.
ارتفاع أسعار القمح في السوق المحلي
وأعلن وزير التموين الدكتور علي المصيلحي أنه تم استيراد 3.6 مليون طن قمح في العام الحالي، وأيضاً أن القرار الخاص بتعليق روسيا مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية الذي حرصت الأمم المتحدة سوف يؤثر بشكل فعلي على السعر.
وجاءت الأسعار الخاصة بالسوق المحلي كما يلي:
صعد سعر طن القمح المستورد بروتين 11.5% بمقدار 250 جنيهًا.
ويسجل 11,000 جنيه للطن.
وارتفع سعر طن القمح المستورد بروتين 12.5%، بمقدار 200 جنيه وهو يبلغ 11,150 جنيه.
وبلغ سعر كيلو جرام القمح للمستهلك 17 جنيهًا اليوم.
أسعار العقود الآجلة للقمح
ومن الناحية العالمية تراجعت الأسعار الخاصة بالعقود الآجلة للقمح مع بداية التداولات الخاصة اليوم الأربعاء، وجاء هذا في بورصة شيكاغو التجارية خاصة مع استمرار التدفقات التي تخص صادرات حبول البحر الأسود.