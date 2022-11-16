انت الان تتابع خبر عاجل.. أسعار القمح في السوق المحلي.. تفاصيل ارتفاعه أمام المواطنين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - زادت كثيراً أسعار القمح في السوق المحلي اليوم الأربعاء، حيث أنه وصل سعر كيلو بروتين 11.5% أي عند 11 ألف جنيه، وجاءت بزيادة قيمتها التي وصلت لـ 250 جنيهاً في الطن الواحد.

ارتفاع أسعار القمح في السوق المحلي