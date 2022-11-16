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ننشر مواقيت الصلاة غداً الخميس 17 نوفمبر في القاهرة ومحافظات الجمهورية

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رياض - احمد صلاح - لزوارنا الراغبين في معرفة مواقيت الصلاة المحددة لكل محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية، يقدم موقع عرب 5 مواقيت الصلاة لمختلف المحافظات المصرية غداً يوم الخميس 17-11-2022، بما في ذلك صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء.مواقيت الصلاة الخميس في القاهرة

 

وقت صلاة الفجر 4:51 ص
موعد صلاة الظهر 11:40 ص
موعد صلاة العصر 39: 2
موعد صلاة المغرب 5:00 م
موعد صلاة العشاء 6:20

مواعيد الصلاة اليوم بالإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:57 ص
موعد صلاة الظهر 11:45
موعد صلاة العصر 2:41
موعد صلاة المغرب 5:02 م
موعد صلاة العشاء 6:23 م.

مواقيت الصلاة اليوم بالإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:47
موعد صلاة الظهر 11:36 م
موعد صلاة العصر 2:34 م
موعد صلاة المغرب 4:55 م
موعد صلاة العشاء 6:15 م.

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:37
وقت صلاة الظهر 11:28
موعد صلاة العصر 2:30 م
وقت صلاة المغرب 4:52 م
وقت صلاة العشاء 6:10 م.

مواعيد الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:40 ص
موعد صلاة الظهر 11:34 ص
موعد صلاة العصر 40: 2
موعد صلاة المغرب 5:03 م
موعد صلاة العشاء 6:18

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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