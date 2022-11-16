انت الان تتابع خبر ننشر مواقيت الصلاة غداً الخميس 17 نوفمبر في القاهرة ومحافظات الجمهورية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - لزوارنا الراغبين في معرفة مواقيت الصلاة المحددة لكل محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية، يقدم موقع عرب 5 مواقيت الصلاة لمختلف المحافظات المصرية غداً يوم الخميس 17-11-2022، بما في ذلك صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء.مواقيت الصلاة الخميس في القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:51 ص

موعد صلاة الظهر 11:40 ص

موعد صلاة العصر 39: 2

موعد صلاة المغرب 5:00 م

موعد صلاة العشاء 6:20

مواعيد الصلاة اليوم بالإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:57 ص

موعد صلاة الظهر 11:45

موعد صلاة العصر 2:41

موعد صلاة المغرب 5:02 م

موعد صلاة العشاء 6:23 م.

مواقيت الصلاة اليوم بالإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:47

موعد صلاة الظهر 11:36 م

موعد صلاة العصر 2:34 م

موعد صلاة المغرب 4:55 م

موعد صلاة العشاء 6:15 م.

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:37

وقت صلاة الظهر 11:28

موعد صلاة العصر 2:30 م

وقت صلاة المغرب 4:52 م

وقت صلاة العشاء 6:10 م.

مواعيد الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:40 ص

موعد صلاة الظهر 11:34 ص

موعد صلاة العصر 40: 2

موعد صلاة المغرب 5:03 م

موعد صلاة العشاء 6:18