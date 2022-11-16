متحدث الحكومة: تلقينا إشادات من جميع المشاركين فى قمة المناخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 10:30 مساءً - أشاد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بنجاح قمة المناخ في شرم الشيخ؛ مؤكدًا أنها كانت من أنجح الدورات من الناحية التنظيمية.

وقال سعد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، إن شكاوى الوفود المشاركة في القمة تكاد تكون منعدمة، وتلقينا إشادات من كل المشاركين؛ مؤكدًا أنه يبقى الشق الموضوعي بخصوص الاتفاق على نسب الانبعاثات المطلوب تخفيضها.

ولفت متحدث الوزراء، إلى أن الشق الموضوعي مسؤولية جماعية وليست مصرية فقط، مؤكدًا ثقته في قدرة وزير الخارجية سامح شكري؛ من أجل توفيق المصالح المتعارضة للدول في هذا الشأن، لافتًا إلى أن مشكلة المناخ هي أكبر مشكلة تواجه كوكب الأرض؛ عكس جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة؛ على سبيل المثال.

وأكد أن مجلس الوزراء، كان من أوائل الجهات التي نقلت بعض إداراتها إلى العاصمة الإدارية الجديدة؛ تمهيدًا لبدء الأعمال، مؤكدًا أن بعض الإدارات الأخرى نقلت جزءًا منها للعمل من العاصمة.

وشدد على أنه اعتبارًا من 1 يناير 2023 سيتم صرف بدل الانتقال للموظفين الذين يعملون بالعاصمة ويذهبون إليها عبر المواصلات، وكذلك سيتم تقديم بدل سكن للموظفين الذين سيحصلون على سكن إقامة للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.