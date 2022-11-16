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تدريبات بدنية وتسديد علي المرمى ضمن استعدادات المنتخب لودية بلجيكا

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 10:30 مساءً - واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته باستاد نادي الكويت استعدادًا لمواجهة منتخب بلجيكا يوم الجمعة في الخامسة مساءً.

 

بدأ المران بتدريبات بدنية وبعض الجمل الفنية وانتهى المران بالتسديد على المرمى، وحضر المران حازم امام عضو اتحاد الكرة ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.

 

 

يختتم منتخب مصر الأول بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا تدريباته غدا الخميس في الكويت استعدادا لمواجهة بلجيكا، المقرر لها غدا الجمعة في إطار استعدادات الفراعنة لاستئناف رحلة التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كان 2024 بكوت ديفوار.

 

وضم فيتوريا 24 لاعبا للمباراة هم: في حراسه المرمى :محمد الشناوي – أحمد الشناوي- محمد عواد، وفي خط الدفاع: عمر جابر- أكرم توفيق- احمد حجازي- علي جبر -أسامة جلال- محمود علاء- محمد حمدي- حسين السيد، وفي خط الوسط: طارق حامد- حمدي فتحي- محمد النني- إمام عاشور -محمود حمادة -محمد مجدي قفشة- طاهر محمد طاهر- أحمد سيد زيزو- محمد صلاح -محمود تريزيجيه ، وخط الهجوم :أحمد حسن كوكا- مروان حمدي، ومصطفى محمد.

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صورة جماعية للاعبي المنتخب في المران


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صلاح مع حازم إمام في مران المنتخب

 

 

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طارق حامد يؤدي تدريبات شاقة


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مروان حمدي وكوكا ومصطفى محمد في المران


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النني يواصل العمل قبل مواجهة بلجيكا


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صلاح في تدريبات المنتخب في مواجهة عواد

 

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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