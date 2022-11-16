متحدث الصحة: 98% من مصابى الفيروس المخلوى يتعافون بعلاج الإنفلونزا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 10:29 مساءً - أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن قرار غلق المدارس من عدمه قرار وزارة التعليم، ولكن من الناحية الصحية لا يوجد مبرر صحي مبني على دليل علمى يؤدى لاتخاذ إجراءات لتعطيل المصالح بسبب الفيروسات التنفسية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامى محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أنه فى فترات الخريف وبدايات الشتاء من كل عام في مصر والعالم كله ترتفع معدلات الإصابة بالفيروسات التنفسية ومنها فيروس الإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي، قائلا: "الفيروس المخلوي موجود من زمان وهيبقى موجود وفي السنة الحالية معدل انتشاره على من السنة اللي فاتت وقبل كدة كان كورونا".

وتابع: "من كل 100 فى 98 بيعدوا من الإصابة بأعراض بسيطة أو بدون أعراض وبيخفوا بدون أى علاج، وفي حوالى 2% بيحصل عندهم مضاعفات وقد يؤدي لالتهاب رئوي وأعراض هذه الإصابات الارتفاع المستمر في الحرارة لمدة 3 أيام وفي صعوبة في التنفس"، مؤكدا أن هذا الفيروس ليس له علاج معين وأدويته هي أدوية الإنفلونزا، ولا يعالج بالمضادات الحيوية ولا يوجد له لقاح.