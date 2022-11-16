أمريكا و16 دولة يصدقون على معاهدة حماية المحيطات بقمة المناخ

جدة - نرمين السيد - أعلن المبعوث الرئاسى الأمريكى للمناخ جون كيرى ومساعد وزير الخارجية لشؤون المحيطات والشؤون البيئية والعلمية الدولية مونيكا ميدينا، عن أول مجموعة من الدول التى صادقت على تعهد الحفاظ على المحيطات، وهى أستراليا، كندا، تشيلى، كولومبيا، كوستاريكا، فيجى، فرنسا، اليونان، اليابان، كينيا، مالطا، بنما، البرتغال، رومانيا، سيشيل، وسيريلانكا.





وجاء فى بيان الخارجية الأمريكية، نشر على موقعها الإلكترونى: "خلال مؤتمرنا السابع للمحيطات فى بالاو، أعلنت الولايات المتحدة عن "تعهد الحفاظ على المحيطات"، وهو جهد جديد طموح يشجع البلدان على الالتزام بالحفاظ على أو حماية ما لا يقل عن 30 فى المائة من مياه المحيطات الخاضعة لولايتها الوطنية بحلول عام 2030".

وأضاف البيان: "اليوم خلال مؤتمر COP27، يعلن المبعوث الرئاسى الأمريكى للمناخ جون كيرى ومساعد وزير الخارجية لشؤون المحيطات والشؤون البيئية والعلمية الدولية مونيكا ميدينا عن أول مجموعة من الدول التى صادقت على تعهد الحفاظ على المحيطات".

وتابع البيان: "التعهد يعد خطوة حاسمة للحفاظ على أو حماية 30 فى المائة من المحيطات العالمية بحلول عام 2030 - ليفيد الناس والمناخ والتنوع البيولوجى. من خلال حشد البلدان فى جميع أنحاء العالم لتعزيز جهود الحفاظ على البيئة البحرية داخل المياه الواقعة تحت سلطتها، سنقوم بتعزيز الجهود لتحقيق هدف "30 × 30" بنجاح فى المحيط العالمى".

وتقر البلدان التى تؤيد تعهد الحفاظ على المحيطات بأهمية الإشراف على المحيطات لدعم النظم البيئية المستدامة للمحيطات والمجتمعات التى تعتمد عليها. تظهر الأدلة العلمية المتزايدة أن تعزيز الحفاظ على المحيطات يمكن أن يحقق فوائد دائمة للتنوع البيولوجى، وتخفيف حدة المناخ، ومرونة السواحل، والأمن الغذائى.

وتؤكد البلدان المصادقة عزمها على اتخاذ إجراءات طموحة داخل مياه المحيطات للمساعدة فى تجنب أزمات التنوع البيولوجى والمناخ. ويقر التعهد بأن جهود الحفظ تكون أكثر فاعلية عندما تشمل، وبقدر الإمكان أن يتم تطويرها بشكل مشترك من قبل أصحاب المصلحة المعنيين، ولا سيما الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية.

وتستمر الولايات المتحدة والداعمون الأوائل الآخرون فى إضافة دول إضافية للانضمام إلى تعهد الحفاظ على المحيطات بينما نقوم ببناء الدعم لمؤتمر ناجح حول المحيط فى بنما فى مارس 2023.