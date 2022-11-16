أسامة ربيع: مليون و441 سفينة عبرت من قناة السويس منذ افتتاحها

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 09:29 مساءً - أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس منذ افتتاحها قبل 153 سنة حتى الآن شهدت عبور مليون و441 سفينة منذ افتتاح قناة السويس، و32 مليار طن بضائع بإجمالي إيرادات 155 مليار دولار

وأضاف الفريق أسامة ربيع، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن القناة منذ افتتاحها قبل 153 تقدم خدمة للعالم كله وليس مصر فقط، لافتا إلى أنه بعد افتتاح قناة السويس الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحولوا لتنفيذ المشروعات العملاقة.

واستكمل: "بعد افتتاح قناة السويس الجديدة تحولنا تماما من قناة إلى اثنين، وتغيرنا من قناة إلى قناتين، ومتوسط عدد عبور السفن اليوم 68 سفينة وقبل كده كان 42 سفينة، وما نقدمه الآن مشروع تطوير القطاع الجنوبي في الأربعين كيلو، وقناة السويس الجديدة ستمتد وهذا سيحسن حركة الملاحة"، مؤكدا قدرة مصر على تمرير كميات كبيرة من السفن ولكن عملية التعميق التي تحدث الآن هامة حتى نكون جاهزين للتطورات في المستقبل.