متحدث الحكومة يناشد المواطنين الإبلاغ عن محتكرى سلع الأرز

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 09:29 مساءً - ناشد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء المواطنين بالإبلاغ عن المحتكرين لسعة الأرز في كافة المحافظات، حماية لأنفسهم من اختفاء السلع.

وشدد سعد فى مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، عبر قناة صدى البلد، أن الدولة المصرية أنتجت كميات كبيرة من الأرز، ولا يوجد هناك أى مبرر لوجود أزمة في الأرز على الإطلاق.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء: "يجب إبلاغ وزارة التموين بالكميات المتوافرة لدى تجار الأرز، والدولة المصرية تدخلت فورا لمواجهة محتكري وحائزى وموردى الأرز".