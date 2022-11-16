«الرعاية الصحية» تفتتح منفذين لمشروع السياحة العلاجية بشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - افتتحت الهيئة العامة للرعاية الصحية منفذين ترويجيين لمشروع الهيئة للسياحة العلاجية (نرعاك فى مصر)، بالإضافة إلى المنفذين الترويجيين للهيئة بمطار شرم الشيخ الدولى وبالمنطقة الخضراء لمؤتمر المناخ "COP27".





وأشار برئاسة الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة مساعد وزير الصحة والسكان المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل -فى تصريح صحفى اليوم الأربعاء- إلى افتتاح المنافذ الترويجية للهيئة بخليج نعمة وسوهو سكوير وبالمنطقة الخضراء على هامش فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية "COP27"، والذى تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 6 إلى 18 من نوفمبر الجارى.

وأوضح أن المنافذ الترويجية ستقوم بتقديم خدمات مجانية لكل السائحين والوافدين للترفيه بنطاقى خليج نعمة وسوهو سكوير، ومنها عمل فحوصات طبية كاملة، قياس وزن وكتلة الجسم، فضلا عن خدمة قياس البصمة الكربونية الشخصية.

وقال إن المنافذ الترويجية تأتى تماشيا مع سياسة الهيئة لتعزيز الخدمات الطبية والعلاجية للوفود الأجنبية بمدينة شرم الشيخ، والترويج لمشروع الهيئة للسياحة العلاجية (نرعاك فى مصر)، وفى ذات الوقت تسهم فى تعزيز الوعى حول أهداف مؤتمر المناخ، والتوعية بالمبادرة الرئاسية لنشر الوعى البيئى (اتحضر للأخضر).

وأضاف أن المنافذ الترويجية تسهم فى الترويج للخدمات الطبية والعلاجية المتميزة لهيئة الرعاية الصحية، والمنشآت الصحية التابعة لها بمحافظة جنوب سيناء، وتحديدا فى مستشفى شرم الشيخ الدولى، المستشفى الأولى فى مصر الحاصلة على شهادة الاعتراف الدولى من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء (GGHH)، وذلك إضافة إلى الترويج لمستشفيات "رأس سدر، سانت كاترين، طابا" التابعين للهيئة بجنوب سيناء.

وتابع السبكى أن المنافذ الترويجية لاقت إقبالا كبيرا من السائحين المترددين، والذين أشادوا بالخدمات المجانية التى يتم تقديمها من خلال المنافذ الترويجية، مشيرا إلى أن المنافذ الترويجية تمثل إضافة كبيرة ومتميزة للترويج لمشروع هيئة الرعاية للسياحة العلاجية (نرعاك فى مصر)، وتعزيز ريادة مصر فى مجال السياحة العلاجية عالميا.