«الرعاية الصحية» تطلق حملة توعية وكشف بالمجان على مرضى السكر بالإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - شاركت الهيئة العامة للرعاية الصحية فى الاحتفال باليوم العالمى لمرض السكرى، والذى تحييه منظمة الصحة العالمية، فى مثل هذا الوقت من كل عام، حيث أطلقت الهيئة فعاليات حملتها التوعوية لهذا العام تحت شعار "سكرك مظبوط"، وتستهدف منها التوعية والفحص الطبى لكافة المواطنين من مرضى السكرى، وذلك لكافة الفئات العمرية بمحافظة الإسماعيلية.





وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية، خلال فعاليات مبادرة الهيئة لمرضى السكرى "سكرك مظبوط" والتى انطلقت بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع شركة إيفا للمستحضرات الدوائية، تم إجراء الكشف الطبى عن مرض السكرى ومضاعفاته، علاوة على تقديم الخدمات التثقيفية والتوعوية للمواطنين، تشرح كيفية تجنب مضاعفات المرض، وآليات التعايش معه بأمان، وأهمية اتباع نمط حياة صحى فى تفادى أى من مضاعفاته، وعدد من النصائح العلاجية حسب أحدث التوصيات العالمية.

وتابع البيان، خلال فعاليات المبادرة تم إجراء فحوصات قاع العين، وضغط الدم، الكشف عن مضاعفات القدم السكرى، فضلا عن تقديم الخدمات التثقيفية والتوعوية وشرح آليات تجنب مضاعفات مرض السكرى، وآليات التعايش مع مرض السكرى بأمان، وأهمية اتباع نمط حياة صحى فى تفادى مسببات المرض أو أى من مضاعفاته، إضافة إلى تقديم عددا من النصائح العلاجية طبقا لأحدث التوصيات العالمية.

واستكمل البيان: شملت مظاهر الاحتفال باليوم العالمى للسكرى بمحافظة الإسماعيلية، إضاءة مبنيى "مركز 30 يونيو الدولى لأمراض الكلى والمسالك"، "مجمع الإسماعيلية الطبى" بمحافظة الإسماعيلية، باللون الأزرق، باعتباره شعار الإحتفال السنوى بمرض السكرى عالميا، حيث يرمز هذا اللون للدعم النفسى والمجتمعى الكامل لمرضى السكرى، على مستوى العالم.

ولفت البيان، إلى أن الهدف الرئيسى من إطلاق وتبنى الهيئة للحملات والمبادرات الصحية هو توفير حزم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة، وبجودة عالمية لكافة المواطنين، بدءا من تعزيز الوعى حول أسباب الأمراض، وعوامل الخطورة المؤدية إليها، وكيفية الوقاية منها، مرورا بالفحص المبكر للأمراض، وسرعة علاجها، وخاصة المزمنة منها، وصولا إلى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لعلاج الأمراض لمنع تفاقمها أو الإصابة بمضاعفاتها وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليا.

ونوه البيان، إلى اهتمام الهيئة بإطلاق مبادرات صحية توعوية، وتثقيفية، وعمل متابعة طبية دورية للمنتفعين على أرض الواقع، بكافة محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، وذلك بالتعاون بين شركاء النجاح من القطاع الخاص، وذلك بما يتماشى مع جهود الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إطلاق المبادرات الصحية الرئاسية والكشف المبكر عن الأمراض لتحسين جودة الحياة والحفاظ على الصحة العامة للمصريين.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد نشأت، مدير إدارة الرعاية الثانوية بهيئة الرعاية الصحية، والقائم بأعمال نائب مدير مجمع الإسماعيلية الطبى، أنه خلال فعاليات الاحتفال باليوم العالمى لمرضى السكرى، بمحافظة الإسماعيلية تم فحص 500 مواطن من المترددين على مجمع الإسماعيلية الطبى ومركز 30 يونيو الدولى للكلى والمسالك مجانا، فيما تم تقديم التوعية والتثقيف الصحى عن مرض السكرى وآليات التعامل معه لأكثر من 600 منتفع داخل 32 مركزا ووحدة طب أسرة تابعين لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، مشيرا أن الهدف من المبادرة لايقتصر على فحص مرضى السكرى وعلاجهم فقط، بل يمتد إلى القضاء على مسببات المرض والحد من مضاعفاته.