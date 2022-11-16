وزيرا التنمية المحلية والتعاون الدولى يطلقان مبادرة المدن المستدامة غدا

جدة - نرمين السيد - يطلق وزيرا التنمية المحلية هشام آمنة والتعاون الدولى رانيا المشاط، غدا الخميس، مبادرة المدن المصرية المستدامة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون مع البنك الدولى وذلك بمقر الجناح المصرى فى قمة المناخ بشرم الشيخ.





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