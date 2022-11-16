منصة منتدى شباب العالم فى COP27 تناقش «أبعاد التغير المناخى»

جدة - نرمين السيد - حضر الجلسة العميد الدكتور خالد عكاشة، مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، وأدار الجلسة الدكتور صبحى عسيلة، الخبير فى مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية فى الأهرام.

وتناولت الجلسة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية من الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، ما أدى إلى مزيد من التداخل والتعقيد للظاهرة، ونتج عنه تفاقم الآثار السلبية للتغير المناخى.

وقالت الدكتورة ريهام باهى، أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن التنافس بين الدول، مثل أمريكا والصين، لا يفصل ما بين القضايا السياسية والاقتصادية والعسكرية، من جانب، والقضايا الإنسانية كالبيئة والمناخ، من جانب آخر، معربة عن أسفها لأن البشرية لم تستمر فى تحالفها الإنسانى بعد جائحة كورونا، موضحة أن تغير المناخ له أبعاد اقتصادية وسياسية خطيرة، منها التأثير على اقتصادات الدول المنتجة للوقود الأحفورى. مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبى أدمج التغير المناخى ضمن أولوياته باعتباره يفرز سبعة مخاطر، منها: ضعف الحكومات، وفقدان الدول لأجزاء من أقاليمها.

وأوضح أحمد عليبة، الخبير فى المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن القارة الإفريقية تدفع أكبر ثمن للتغير المناخى، رغم أنها أقل المشاركين فى حدوثه، مشيرا إلى أن جماعة الحوثى فى اليمن زرعت ألغاما حول ناقلة بترول منذ سبع سنوات، ولاتزال محاصرة، ولم تنجح أى قوة فى العالم فى تحريرها، لافتا إلى أن انفجار هذه الناقلة ستنجم عنه كارثة بيئية فى البحر الأحمر،تستمر لعشر سنوات كاملة، مشيرا إلى أن استمرار حرب لمدة عام واحد فقط، يؤدى إلى أضرار بيئية فى المنطقة المحيطة بنسبة 100%.

وأكدت مها علام، الخبيرة فى المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الآثار الاجتماعية للتغيرات المناخية كبيرة جدا، موضحة أنها تعمق مشكلة الفقر، وأن الحل يكمن فى مكافحة الفقر والقضاء عليه. مطالبة بتوجيه دعم عالمى لأفريقيا، ماديا وفنيا وتكنولوجيا، على ألا يتم تحويل الدعم التنموى إلى دعم مناخى، حتى لا يضر بمعدلات النمو فى الدول الإفريقية، وإنما يتم تخصيص دعم إضافى للمناخ.

وقال أبانوب رفعت، المصرفى ومتخصص فى مجال التمويل، وعضو البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، إن مواجهة التغيرات المناخية لا يجب أبدا أن تكون مسئولية الحكومات وحدها، وإنما يجب أن يكون القطاع الخاص شريكا أساسيا بها. موضحا أن كل دولار ينفق فى مجال المناخ، يعود بما يعادل أربعة دولارات، وفقا لتقديرات اقتصادية، مطالبا بفرض ضرائب على الأنشطة الاقتصادية المنتجة للانبعاثات الكربونية.

وتابع الدكتور صبحى عسيلة، أن أبعاد وتأثيرات التغير المناخى حقيقة لا تنكر، وأنه سيؤدى إلى تحميل الحكومات نتيجة الفشل فى مواجهته أمام شعوبها، ما قد يؤدى إلى أحدث عنف وشغب داخلى، أو إرهاب خارجى، أو تدخلات من دول أخرى فى شئون الدول النامية، ضاربا المثل بدولة باكستان كأحد أكثر الدول تضررا بالتغيرات المناخية.

وفى ختام الجلسة استقبل المتحدثون استفسارات ومشاركات الشباب، التى تناولت المزيد من الأبعاد لظاهرة التغيرات المناخية، ومخاوف الحضور منها، وكيفية مواجهتها وتقليص آثارها المدمرة على اقتصاد وحياة وبيئة الإنسان، وأمن الشعوب والدول.