منتخب الأرجنتين يكتسح الإمارات بخماسية نظيفة وديا بصافرة نور الدين.. فيديو وصور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 08:29 مساءً - اكتسح منتخب الأرجنتين نظيره الإمارات بنتيجة 5-0 خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على محمد بن زايد بنادي الجزيرة، ضمن استعدادات راقصي التانجو لكأس العالم 2022، المقرر إقامتها في قطر في الفترة ما بين 20 نوفمبر الجاري إلى 18 ديسمبر المقبل.

جاءت أهداف الشوط الأول عن طريق جوليان ألفاريز، أنخيل دي ماريا (هدفين)، ليونيل ميسي، وخواكين كوريرا في الدقائق 17، 25، 36، 44، و60 على التوالي في اللقاء الذي تألق فيه النجم الأسطوري ليونيل ميسي الذي يلقى دعماً غير عادياً من الجماهير الإماراتية التي تتواجد في صفوف الفريق.

ودارت مناقشة بين ابراهيم نور الدين وليونيل ميسي بصفة الأخير كابتن منتخب التانجو ما ساهم في تفاعل الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ويقع منتخب الأرجنتين في المجموعة الثالثة بجانب منتخبات السعودية والمكسيك وبولندا، ومواجهة الإمارات تأتي ضمن الاستعداد لملاقاة الأخضر السعودي بالجولة الأولى ، كما سيتم نقل المباراة عبر شبكة قنوات "أبوظبي الرياضية"، وكذلك عبر قنوات "دبي الرياضية "

ويأمل المنتخب الأرجنتيني في الاستفادة من مواجهة الإمارات، من خلال التعود على أجواء الطقس الشبيهة بأجواء مستضيفة المونديال، قطر، كما أنها ستكون فرصة لاختبار المدرسة الآسيوية، باعتبار أن "الأبيض" يتشابه كثيرا مع المنتخب السعودي من ناحية المستوى والأداء.

سيتواجد ليونيل ميسي بصورة طبيعية مع منتخب الأرجنتين في مباراة الإمارات، إلا أن مشاركته في اللقاء في يد المدرب ليونيل سكالوني.

وكان الاتحاد الإماراتي لكرة القدم أعلن عن تعيين طاقم تحكيم دولي من مصر بقيادة إبراهيم نور الدين وكان مجلس أبوظبي الرياضي أعلن عن نفاد تذاكر المباراة التي يستضيفها استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي حيث بيعت التذاكر بالكامل في أقل من 24 ساعة ، كما سمحوا للجمهور حضور تدريب مفتوحة للمنتخب الأرجنتيني في استاد آل نهيان بأبوظبي يوم الأحد الماضي.

وجاء تشكيل منتخب الامارات كالتالي:

حراسة المرمي: خالد عيسي

الدفاع: شاهين عبد الرحمن، خليفة الحمادي، الحسن صالح، خالد الظنحاني

خط الوسط: عبد الله حمد، على سالمين، عبد الله رمضان

الهجوم: حارب عبد الله، كايو كانيدو، على مبخوت.

بينما جاء تشكيل منتخب الأرجنتين كالتالي:

حراسة المرمي: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: ماركوس أكونيا - ليساندرو مارتينيز - نيكولاس أوتامندي - خوان فويث

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - لياندرو باريديس - رودريجو دي باول

الهجوم: خوليان ألفاريز - ليو ميسي - أنخيل دي ماريا