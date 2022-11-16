السكة الحديد تنفي نشوب حريق بإحدى عربات القطارات بشبرا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 08:28 مساءً - نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ما تردد ببعض المواقع الإخبارية الإلكترونية بشأن نشوب حريق بأحد عربات السكة الحديد بورشة شبرا.

وأكدت الهيئة في بيان لها، أن الخبرعاري تماماً من الصحة وأن العربة المذكورة خارجة عن الخدمة وغير صالحة للإستخدام وان الامر كان مجرد تدريب عملي لقوات الدفاع المدني عن كيفية إخماد حريق بعربات السكة الحديد وذلك بمركز تدريب الحماية المدنية بمنطقة مهمشة

وتهيب الهيئة بوسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم نشره من اخبار وعدم تلقي الاخبار الا من المصادر الرسمية تجنباً لإشاعة البلبلة و الذعر بين المواطنين