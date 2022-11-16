عاجل- السكة الحديد تنفى نشوب حريق بأحد العربات بورشة شبرا

جدة - نرمين السيد - وتؤكد الهيئة أن الخبر عار تمامًا من الصحة وأن العربة المذكورة خارجة عن الخدمة وغير صالحة للاستخدام وأن الأمر كان مجرد تدريب عملى لقوات الدفاع المدنى عن كيفية إخماد حريق بعربات السكة الحديد وذلك بمركز تدريب الحماية المدنية بمنطقة مهمشة.
وتهيب الهيئة بوسائل الإعلام تحرى الدقة فيما يتم نشره من أخبار وعدم تلقى الأخبار إلا من المصادر الرسمية تجنبًا لإشاعة البلبلة والذعر بين المواطنين.
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