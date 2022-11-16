وزير الكهرباء: هناك تعاون كبير مع الاتحاد الأوروبى فى مجال الطاقة المتجددة

جدة - نرمين السيد - وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة -فى لقاء خاص مع القناة الأولى بالتلفزيون المصرى على هامش فعاليات مؤتمر المناخ (COP27)، بمدينة شرم الشيخ- أن الدولة المصرية مهتمة بالطاقة المتجددة، ولديها خططا استراتيجية للوصول إلى اعتماد 42% من إنتاجها من الكهرباء على مصادر للطاقة المتجددة بحلول 2035، ولفت إلى أن وزارة الكهرباء تعيد النظر فى هذه الاستراتيجيات من أجل زيادة هذه النسبة والعمل على تخفيض زمن التنفيذ النهائى لها.

وأشار إلى أن الوزارة وقعت مجموعة من الاتفاقيات الإطارية، شملت 9 مشروعات كبيرة لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى مصر، والمقصود به هو الهيدروجين الذى يأتى عن طريق التحليل الكهربى للمياه، وتنتج الكهرباء المستخدمة من خلال الاعتماد على مصادر للطاقة المتجددة سواء كانت رياح أو طاقة شمسية أو الاثنين معا.

وأكد أنه تم توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم للطاقات المتجددة فى حدود 28 ألف ميجا وات، وتم تحديد جداول زمنية لهذه المذكرات، مؤكدا التزام الوزارة بالمواعيد المحددة لإدخال هذه القدرات فى مدة زمينة فى حوالى 3 أو 4 سنوات.

ونوه إلى وجود تعاون كبير جدا بين الاتحاد الأوروبى ومصر فى مجال الطاقة المتجددة، حيث يعمل الاتحاد الأوروبى على توفير تمويلات بأسعار مخفضة جدا فى مجال الطاقة المتجددة.

وحول مشروعات الهيدروجين الأخضر، أوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه يتم حاليا فى مصر تنفيذ مشروع فى محطة شرم الشيخ -التى تغذى الكهرباء للمدينة بالكامل-، حيث نفذت الشركة المصنعة، تعديل يسمح بعمل خليط بين الهيدروجين والغاز الطبيعى لإنتاج الكهرباء، وهو تطبيق حى لأول مشروع يتم تنفيذه من هذا النوع فى مصر.

وأكد اهتمام مصر الشديد بالقارة الإفريقية لأنها جزء منها، مبينا أن مصر لديها ربط كهربائى مع جميع دول الجوار سواء جنوب السودان أو الغرب فى ليبيا وشرق الأردن، حيث تعمل الدولة المصرية دائما على تعزيز هذا الربط وزيادته.

وأشار إلى وجود مشروع للربط الكهربائى دخل حيز التنفيذ بين مصر والمملكة العربية السعودية، وهو مشروع كبير جدا يستطيع تبادل طاقة تصل إلى 3 آلاف ميجا وات، وخلال فترة زمنية قريبة سيتم عملية تبادل الطاقة بين مصر والسعودية.