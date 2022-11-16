التموين تضبط مخزنا يحتكر 62 طن مواد غذائية بالجيزة وتحيل صاحبه للنيابة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 07:30 مساءً - تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تكثيف حملاتها الرقابية، والمرور على كافة الأنشطة التموينية، للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، ومحاربة الغش والاحتكار بكافة أشكاله، وفقا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وتوجيهات الدكتور عَلى المصيلحىُ وزير التموين.

وتمكنت مديرية التموين بالجيزة من ضبط مخزن سلع غذائية، لقيامه بمزاولة نشاط بدون ترخيص وبدون فواتير، واحتكار وحجب سلع غذائية بغرض الاستغلال وتم التحفظ عَلى 55 طن من السلع الغذائية الأساسية، مقسمة إلى "26 طن أرز، و15 طن عدس، و14 طن مكرونة"، كما تم ضبط مسؤل مخبز بلدى قام بتجميع 250 بطاقه تموينية بداخل مخبزه بغرض التربح والاستيلاء على المال العام.

وضبط كمية من الأرز قدرها 7 أطنان سلع غذائية "أرز و سكر" بدون فواتير، بالإضافة إلى 200 كرتونه زيت، تحتوى كل منها على 12 زجاجة، بإجمالى 2400 لتر .

كما تم تحرير محضر جنح لمخبز بيع سلع وتجميع بطاقات تموينية من أجل الاتجار والتربح والاستيلاء على مال الدعم وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة المختصة فى هذا الشأن .

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية جهاز حماية المستهلك بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتصدى للمخالفات التى يحاول انتهاجها بعض التجار لرفع أسعار السلع أو المغالاة فى أسعار المنتجات الغذائية، ووجه الوزير باستمرار زيادة معدلات ضخ السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة على مستوى كافة المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين

وتستمر سيارات الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك فى المرور على الأسواق لمتابعة توافر السلع، ومدى التزام التجار ببيع المنتجات دون مبالغة فى الأسعار، وأن من يحاول التلاعب سيتم تحرير محضر له وإحالته إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان جهاز حماية المستهلك قد ناشد المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أى مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضى أو من خلال كل طرق التواصل الأخرى.