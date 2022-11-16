قمة المناخ.. وزير الكهرباء: التغيرات المناخية أثبتت أنه لا يمكن لدولة بمفردها...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 07:29 مساءً - أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن التغييرات المناخية أثبتت أنه لا يمكن لدولة بمفردها مواجهة التحديات لتأمين احتياجاتها من الطاقة، لذلك يجب تكاتف الجهود بين كافة الدول والتجمعات الإقليمية لنقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات وتعزيز السوق الإقليمية، وذلك على هامش مؤتمر قمه المناخ COP 27 المنعقد في شرم الشيخ.

وأكد شاكر على أن الطاقات المتجددة هى المستقبل وهناك عدة مؤشرات تؤكد أننا بصدد التحول إلى المصادر النظيفة كالشمس والرياح، بالإضافة إلى الاتجاه العالمى والحاجة الملحة لخفض الآنبعاثات