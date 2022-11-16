قمه المناخ.. مفوض الاتحاد الأوروبى: مصر وحدت الرؤى بين قضايا المناخ والتنوع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 07:29 مساءً - التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ، اليوم الأربعاء، فيرجينيوس سينكيفيوس مفوض الاتحاد الأوروبي للبيئة والمحيطات ومصايد الأسماك، لبحث دعم التعاون الثنائي بين البلدين فى مجالات تغير المناخ، وصون التنوع البيولوجى، وحشد الجهود العالمية لمؤتمرى المناخ الحالى ومؤتمر التنوع البيولوجي cop15 المزمع عقده ديسمبر المقبل بمنتريال.

وأعربت وزيرة البيئة، عن سعادتها بعمق التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى لدعم العمل العالمى فى التصدى لآثار التغيرات المناخية والذي يعد أحد محاوره التصدى لآثاره على التنوع البيولوجى و الموارد الطبيعية والذى لاقى دعم كبير من الاتحاد الأوروبي كأكبر الشركاء الداعمين لمصر لرؤيتها للعمل المناخى وخاصة فى ظل استضافة كندا لمؤتمر التنوع البيولوجى cop15 ديسمبر المقبل.

وأضافت وزيرة البيئة أن إطلاق مصر ليوم التنوع البيولوجي والحلول القائمة على الطبيعة لإيمانها بدعم الاحتياجات الانسانية للشعوب وخاصة المجتمعات المحلية والفئات الأكثر تضررًا بآثار التغيرات المناخية ووضعها فى قلب المفاوضات البيئية كمحور أساسى لمؤتمر المناخ لدعم التنفيذ.

وأعرب مفوض البيئة والمحيطات ومصايد الأسماك بالاتحاد الاوروبي، عن خالص شكره وتقديره ودعمه لجمهورية مصر العربية، لتخصيص يوم للتنوع البيولوجي بمؤتمر المناخ cop27 وهو ما يحدث لأول مرة في التاريخ لأنه جرت العادة أن تناقش مؤتمرات المناخ موضوعات المناخ وتناقش مؤتمرات التنوع البيولوجى الموضوع التنوع البيولوجى لكن مصر قامت بتوحد الرؤى والتكامل بين قضايا المناخ والتنوع البيولوجى بمؤتمر التنفيد بشرم الشيخ cop 27.

كما طالب مفوض الاتحاد الأوروبى من جمهورية مصر العربية ووزيرة البيئة بصفتها الرئيس السابق لمؤتمر التنوع البيولوجى cop14، دعم خروج خارطة الطريق لإطار العمل لما بعد 2020 للتنوع البيولوجي في كندا للتوافق والتصديق عليه مع كل كندا، الصين الرئيس الحالي لمؤتمر التنوع البيولوجي cop15، وذلك لأن هناك مجموعة من الموضوعات الملحة التي يجب الدفع بها على المستوى الدولي ومن أهمها وجود 30% من المساحة في العالم سيتم إعلانها محميات طبيعية بحلول عام 2030 وهو ما يتطلب توفير التمويل ودعم كيفية وآليات هذا التمويل بالاضافة الى مناقشة سبل مضاعفة التمويل للحفاظ عليها.

اتفق الجانبان على عقد مشاورات أخرى في بداية ديسمبر المقبل وقبل انعقاد مؤتمر التنوع البيولوجى لاستكمال الجهود العالمية لحشد التنفيذ بكافة القصايا البيئية لتلبية طموحات الشعوب بإجراءات تنفيذية.