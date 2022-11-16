شباب أوروبيون وأفارقة فى COP27: تغير المناخ أكبر تهديد للأمن العالمى

جدة - نرمين السيد - خلص تقرير لبنك الاستثمار الأوروبى صدر بعنوان "تأمين مستقبلنا" فى COP27 بعد الحديث إلى 100 شاب من إفريقيا وأوروبا حول ما يرون أنه أكبر التهديدات للأمن العالمى إلى أن الشباب من كل من إفريقيا وأوروبا يشتركون فى المطالبة بضرورة وجود المزيد من التمويل لمصادر الطاقة البديلة، وخاصة مصادر الطاقة المتجددة.





وانتهى "الاستثمار الأوروبى" إلى ذلك عقب المناظرة التى جرت اليوم الأربعاء بالاشتراك مع منصات إشراك المواطنين، بعنوان مناظرة إفريقيا ومناظرة أوروبا، حيث عبر 100 شاب تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما عن أسئلتهم ومخاوفهم بشأن بعض التحديات الرئيسية التى يواجهها العالم اليوم.

وعرض التقرير "تأمين مستقبلنا: 100 صوت إفريقى وأوروبى حول تغير المناخ والنزاع والأمن"، حيث وجدت مجموعات التركيز أن الشباب من كل من إفريقيا وأوروبا قلقون للغاية بشأن المستقبل فى عالم يهدده تغير المناخ.

وأشار جميع المشاركين الأوروبيين ومعظم المشاركين الأفارقة إلى ذلك على أنه مصدر قلق كبير، فى حين أوضح المشاركون من إفريقيا تهديدات أخرى يرون أنها مدفوعة بتغير المناخ، مثل انعدام الأمن الغذائى، والظواهر الجوية القاسية، والظروف الاقتصادية.

وكان المشاركون من القارتين على دراية تامة بالصلات المتبادلة بين تغير المناخ والتهديدات الأخرى مثل الهجرة وندرة الموارد والصراعات العنيفة.

كما استكشفت مجموعات التركيز دور المؤسسات الدولية وكيف ينبغى أن تستجيب لحالة الطوارئ المناخية.

ورأى الشباب الإفريقى والأوروبى على حد سواء ضرورة وجود المزيد من التمويل لمصادر الطاقة البديلة، وخاصة مصادر الطاقة المتجددة.

وعبر الأوروبيون المشاركون عن رغبتهم فى أن يروا الدول تنهى استخدام الغاز والنفط والفحم وأى دعم تتلقاه مصادر الطاقة هذه، فيما أراد الأفارقة أن تركز تدخلات تغير المناخ بدرجة أقل على التهديد العالمى وأكثر على التأثير الحالى على إفريقيا، ولا سيما التأثيرات على الأمن الغذائى وأمن الطاقة.

وحث المشاركون على إقامة شراكات بين الحكومات والمؤسسات بشأن مشاريع التخفيف والتكيف.