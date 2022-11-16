التعليم”: الأسئلة المقالية للثانوية العامة لا تتعدى 15%

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 06:29 مساءً - أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم الانتهاء من مواصفات الورقة الامتحانية لاختبارات شهادة الثانوية العامة، وتشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية.

وقال الوزير، إننا نهدف في مرحلة الثانوية العامة إلى تدريب الطلاب على مهارات الفكر والتحليل والإبداع لقياس المهارات الفكرية و المعرفية للطالب، مشيرًا إلى أنه

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أنه سيتم تدريب 5000 معلم على النظام الجديد والممارسات التدريسية وكيفية إعداد مفردات اختبارية على هذا المستوى.