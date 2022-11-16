محافظ أسيوط يتابع نسب التنفيذ بمشروعات «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - قال عصام سعد محافظ أسيوط إن هناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية ومجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لكافة التطورات الخاصة بمبادرة "حياة كريمة"، فى مختلف القطاعات لسرعة الانتهاء منها فى التوقيتات الزمنية المحددة بما يسهم فى إحداث نقلة نوعية فى الخدمات الأساسية للمواطنين، مشيدا بتكاتف جهود كافة المؤسسات فى تحالف واسع لتنطلق الأعمال على قدم وساق بجميع المشروعات وتحقيق إنجازات لم تشهدها القرى من قبل.





جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم الأربعاء، لأعمال تنفيذ مشروعات مجمع خدمات المواطنين ومجمع الخدمات الزراعية ومركز شباب قرية مجريس بمركز صدفا للوقوف على نسب التنفيذ والتى تمت بنسبة 100 % وذلك فى إطار متابعته الدورية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومرحلتها الجديدة. واستهل المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين بقرية مجريس ضمن مشروعات مجمعات الخدمات التى ينفذها جهاز تعمير جنوب الوادى بقرى مركز صدفا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة كبار السن وتوفيرا للوقت والجهد. واستمع إلى شرح من مسئولى جهاز التعمير لمراحل التنفيذ بالمشروع الذى يتكون من 3 طوابق ويحتوى كل مجمع على مركز تكنولوجى وسجل مدنى وشهر عقارى ومكتب بريد ومكتب تموين ومكتب تضامن اجتماعى ومقر الوحدة المحلية ومقر للمجلس المحلى ويجرى تنفيذه بتكلفة 10 ملايين جنيه واطمأن على معدلات ومراحل التنفيذ. واستكمل المحافظة جولته بالقرية بتفقد أعمال إنشاء مجمع الخدمات الزراعية بالقرية "نموذج 2" والذى يجرى تنفيذه بالمنطقة المجاورة لمجمع الخدمات الحكومية، وتابع أعمال التشطيبات بالمبنى والذى يتكون من طابقين ويضم وحدة بيطرية وجمعية تعاونية زراعية ومركز إرشاد زراعى بالدور الثانى. وتفقد أعمال إنشاء مركز شباب مجريس، وأعمال إحلال وتجديد المبنى وإنشاء الملاعب ضمن مشروعات إحلال وتجديد وتطوير مراكز الشباب على مستوى المحافظة.

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