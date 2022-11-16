سويلم : مصر بذلت مجهودات كبيرة لوضع المياه في قلب العمل المناخي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 05:27 مساءً - - أهمية دعم الجميع لمبادرة التكيف بقطاع المياه والتي تم إعدادها بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين

- أهمية البدء في إجراءات تحويل هذه المبادرة إلى مشروعات حقيقة يتم تنفيذها على الأرض وخاصة بالدول الإفريقية

- نائب مدير عام "الفاو" تعرب عن سعادتها بتنظيم "يوم للمياه" للمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات المناخ ، وتؤكد على دعمها الكامل لمبادرة التكيف وأهمية دمج ملفى المياه والغذاء في العمل المناخى مع استعداد المنظمة للتعاون في هذا المجال

- التباحث حول الإستعدادات الجارية لعقد مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة ، وخريطة مسار المياه لعام ٢٠٣٠

على هامش مؤتمر المناخ COP27 .. إلتقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بالسيدة/ ماريا هيلينا نائب مدير عام منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة (الفاو) ، حيث تم التباحث حول التعاون بين الوزارة والمنظمة في مجال الموارد المائية والرى.

وخلال اللقاء .. أشار الدكتور سويلم لقيام مصر ببذل جهود كبيرة لوضع المياه في قلب العمل المناخي العالمى من خلال عدد من الإجراءات والفعاليات من أبرزها إطلاق مصر لمبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه والتي تم إعدادها بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين ، مؤكداً على أهمية دعم الجميع لهذه المبادرة الهامة التى تُعنى بقضايا المياه والمناخ على المستوى العالمى ، مع التأكيد على أهمية البدء في إجراءات تحويل هذه المبادرة إلى مشروعات حقيقة يتم تنفيذها على الأرض وخاصة بالدول الإفريقية.

ومن جانبها أعربت السيدة ماريا عن سعادتها بتنظيم "يوم للمياه" للمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات المناخ ، ومؤكده على دعمها الكامل لمبادرة التكيف بقطاع المياه التي أطلقتها مصر رسمياً خلال يوم المياه ، والتأكيد على أهمية دمج ملفى المياه والغذاء في العمل المناخى ، مع استعداد منظمة الفاو للتعاون في هذا المجال.

وتم التباحث حول الإستعدادات الجارية لعقد مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة والمقرر عقد بنيويورك في مارس ٢٠٢٣ ، والتي سيتم خلالها إعلان كافة التفاصيل الكاملة لخطة عمل مبادرة التكيف في قطاع المياه ، كما تم التباحث حول "خريطة مسار المياه ٢٠٣٠" Water Roadmap 2030 ، والتي تهدف لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ مع التركيز بشكل خاص على الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والمعنى بالمياه.