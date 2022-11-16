خبير عالمى فى جراحة الوجه والفكين بالمجمع الطبى للقوات المسلحة

جدة - نرمين السيد - يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة الدكتور محمد الجولمى (إنجليزى الجنسية) والحاصل على زمالة الكلية الملكية بإنجلترا واستشارى جراحة الوجه والفكين بمستشفى الملكة ألكسندرا ببورتو سموث.





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