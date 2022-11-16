تحويلات مرورية.. لتنفيذ بعض الأعمال بالطرق المؤدية إلى العاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ إجراء بعض الإصلاحات على الطرق والمحاور الرئيسية المؤدية إلى العاصمة الإدارية.





وتقرر غلق طريق بن زايد الجنوبى اعتبارا من الساعة 11،00م يوم الخميس الموافق 17/11/2022 ولمدة شهر، مما يستلزم إجراء بعض التعديلات لتسيير الحركة المرورية، منها تحرك عربات النقل الثقيل على طريق جنوب الجنوبى.

كما تشمل التعديلات تحرك العربات الملاكى فقط فى الحارة البطيئة لطريق بن زايد الجنوبى.

ونوهت الإدارة إلى أنه يمنع نهائياً أى تواجد لعربات النقل، الباعة الجائلين، على طريق بن زايد الجنوبى لأى سبب من الأسباب.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.