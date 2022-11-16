انت الان تتابع خبر حقيقة تعليق الدراسة بالتزامن مع انتشار الفيروس المخلوي التنفسي.. الحكومة توضحها والان مع التفاصيل

تعليق الدراسة بالتزامن مع انتشار الفيروس المخلوي التنفسي

رياض - احمد صلاح - قام المركز الإعلامي التابع إلى مجلس الوزراء بالكشف عن حقيقة تعليق الدراسة بالتزامن مع انتشار الفيروس المخلوي التنفسي، وهذا ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإلكترونية وتعد من أبرز الأشياء التي شغلت بال الجميع حالياً.

ونفي المركز الإعلامي التابع إلى مجلس الوزراء وهذا ما انتشر على العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من اخبار، جاءت حول إصدار قرار بتعليق الدراسة بجميع المدارس بالتزامن مع انتشار الفيروس المخلوي التنفسي بين الطلاب.

تعليق الدراسة بالتزامن مع انتشار الفيروس المخلوي التنفسي

انتشار الفيروس المخلوي التنفسي بين الطلاب

وحرص المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصيل مع وزارتي التربية والتعليم الفني والصحة والسكان، وأنه تم نفي كل ما انتشر من أنباء، وأعلنت الوزارتان ن لا صحة لتعليق الدراسة بجميع المدارس بالتزامن مع انتشار حالياً الفيروس المخلوي التنفسي بين الطلاب، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بخصوص هذا الشأن، وتم التشديد على انتظام سير العملية التعليمية بجميع المدارس في المحافظات بشكل طبيعي، وطبقاً إلى الخريطة الزمنية المحددة للعام الدراسي الجاري.