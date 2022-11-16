المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية يلتقي وفد رفيع المستوى من شركة IBM...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 04:28 مساءً - نيابة عن الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل..

التقى الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، وفد رفيع المستوى من شركة IBM العالمية للحلول الاستشارية والتقنية، وذلك بالجناح المخصص للهيئة داخل الجناح الحكومي للمعارض بالمنطقة الخضراء لمؤتمر المناخ < >.

وأوضح بيان هيئة الرعاية الصحية، يأتي هذا اللقاء في ظل اهتمام الهيئة بتطبيقات الذكاء الإصطناعى وتطويع الحلول التكنولوجية المبتكرة في جودة الخدمات الطبية المقدمة بها، حيث تُعد IBM العالمية أحد مقدمي الخدمات الموثوقين في هذا الإطار .

وتابع : استعرض اللقاء تعزيز فرص الشراكة بين الجانبين، وكيفية استغلال الحلول الرقمية الذكية التي تواكب التقنيات الحديثة، بما يدعم أهداف وتوجهات الهيئة العامة للرعاية الصحية، لتكون هيئة رقمية ذكية، ومردود ذلك على التنمية المستدامة، والاستفادة من كافة التطبيقات وآليات التحول الرقمي، بما يضمن تطوير وتحديث منظومة العمل بكافة منشآت الهيئة، وكذا بما يتماشى مع التطورات العالمية والمستجدات التكنولوجية المتسارعة.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن منظومة الميكنة وملف التحول الرقمي على رأس أولويات الهيئة، مؤكدًا على المُضي قُدمًا نحو تحقيق استراتيجية الهيئة الرامية أن تكون هيئة ذكية رقمية، ويأتي ذلك اتساقًا مع اهتمامات الدولة المصرية واستراتيجيتها للتحول الرقمي لجميع القطاعات والمشروعات، ومنها مشروع التأمين الصحي الشامل، لبناء مصر الرقمية تماشيًا مع الجمهورية الجديدة.

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى السعي الدائم للهيئة، نحو الالتزام بتقديم حلول متميزة في تحليل البيانات وكيفية إداراتها والاستفادة من مخرجاتها، وذلك باستخدام أنظمة متطورة من الذكاء الاصطناعي بما يدعم نظم الرقمنة والميكنة، التي تضمن استمرار تحقيق الاستدامة والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا لدعم خطط التحول الأخضر، لافتًا أن الحلول الرقمية من شأنها تطوير قدرات العاملين ، وأن التطبيقات المحدثة تخلق المرونة، وتيسر كافة السبل للتعامل مع أولويات وخطط هيئة الرعاية الصحية للفترة المقبلة.

وتابع: نؤكد على أهمية تعزيز الشراكات والتحالفات الاستراتيجية، وتسريع رحلة التحول الرقمي في المنظومة الصحية في مصر، مما يتوافق مع الأجندة الوطنية، مشيرًا إلى التطلع الدائم لرؤية نتائج متكاملة تسهم في ضمان استمرارية دعم التغطية الصحية الشاملة وتقدم الدعم الكامل في تحقيق الأهداف.

ومن جانبه أكد كريستيان نول، مدير شركة IBM الاستشارية والتقنية، أن شركة IBM هي شركة رائدة ولديها خبرة عميقة في مجال التحول الرقمي، وتطلع إلى التعاون مع كافة القطاعات والجهات والهيئات في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، مثمنًا جهود هيئة الرعاية الصحية لدعم ملف التطبيقات الرقمية وآليات الميكنة، مشيدًا بما رآه بجناح الهيئة العامة للرعاية الصحية من استغلال الروبوتات الذكية ودعمها في مجالات الرعاية الصحية بشكل عام وملف التحول الأخصر بشكل خاص، وهو ما يعني تطويع التكنولوجيا لخدمة القطاع الصحي المصري.

حضر اللقاء من جانب شركة IBM، كُلًا من كريستيان نول، مدير شركة IBM العالمية للحلول الاستشارية والتقنية، مروة عباس، المدير العام لشركة IBM مصر.

ومن جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، كلًا من اللواء هشام شندي، مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بهيئة الرعاية الصحية، والدكتور أحمد حماد، مدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة.