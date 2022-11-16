السفير المصري لدى صربيا يبحث سبل تعزيز التعاون الديني مع مفتي صربيا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 04:28 مساءً - استقبل السفير باسل صلاح، سفير جمهورية مصر العربية لدى صربيا، الشيخ مصطفى يوسف سباهيتش مفتي صربيا ورئيس جماعة صربيا الإسلامية، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الديني بين مصر وصربيا.

وقد ثمّن الشيخ مصطفى سباهيتش الدور الذي تقوم به مشيخة الأزهر ودار الإفتاء المصرية لشر الثقافة الإسلامية وسماحة الدين الإسلامي، معرباً عن تقديره لجهود السفارة المصرية في صربيا فيما يخص إرسال المبعوثين والدعاة من مصر لتحفيظ القرآن الكريم، فضلاً عن تقديم الأزهر الشريف لمنح تعليمية إلى مسلمي صربيا للتعلم في جامعة الأزهر.

ومن جانبه، أكد السفير باسل صلاح الاهتمام الذي توليه مصر لنشر قيم الإسلام الوسطي المعتدل، إلى جانب حرص مصر على إتاحة الفرصة للطلبة الصرب للدراسة بجامعة الأزهر الشريف في عدد من المجالات بما في ذلك العلوم الدينية، بالإضافة إلى دعوة القيادات الإسلامية في صربيا للمشاركة في المؤتمرات التي تنظمها وزارة الأوقاف في مصر، مضيفاً أن العلاقات بين البلدين تشهد تطوراً خلال الفترة الراهنة في مجالات التعاون المختلفة والمتضمنة المجال الديني بين البلدين.