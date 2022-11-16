انت الان تتابع خبر بوابة الثانوية العامة .. إليكم أسرع رابط لتحديث البيانات في أقل من دقيقة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي، عن تفعل رابط تسجيل وتحديث بيانات المعلمين الذي سوف يشاركون في امتحانات الصف الثالث الثانوي للعام الدارسي الحالي 2022-2023، عبر بوابة الثانوية العامة.وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن ربط تحديث البيانات متاح ومخصص لجميع المعلمين والإداريين فى المديريات التعليمية والإدارات في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، من خلال بوابة الثانوية العامة، مشيرة أن الهدف من القرار هو تحديث البيانات رؤساء ومراقبين أوائل للجان امتحانات الثانوية العامة، وسحب استمارات الترشيح لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2023.

رابط تحديث بيانات المدرسين عبر بوابة الثانوية العامة :

وأوضحت الوزارة أن يمكن للراغبين من المدرسين الذي سوف يشاركون في امتحانات الصف الثالث الثانوي للعام الدارسي الحالي 2022-2023 تحديث البيانات الخاصة بهم عن طريق الضغط هنا