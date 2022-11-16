مائل للبرودة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية لطقس الغد والصغرى بالقاهرة 16

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الخميس، طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.





كما يتوقع الخبراء أن يكون هناك شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

ومدن القناة ووسط سيناء، مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ومناطق من جنوب محافظة البحر الأحمر (حلايب - شلاتين) على فترات متقطعة، ونشاط الرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيف إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 24 16

العاصمة الادارية 24 17

6 اكتوبر 24 16

بنهــــا 23 16

دمنهور 24 17

كفر الشيخ 23 17

المنصورة 24 17

دمياط 23 17

بورسعيد 23 15

الإسماعيلية 25 16

السويس 25 17

الزقازيق 24 17

شبين الكوم 24 17

طنطا 23 16

شلاتين 27 22

الاسكندرية 23 16

العلمين الجديدة 23 16

وادى النطرون 24 16

مطروح 24 15

السلوم 25 12

سيوة 23 10

العريش 23 15

رفح 22 14

الطور 25 13

كاترين 18 08

رأس سدر 24 15

نخل 21 09

طابا 23 19

نويبع 24 19

حلايب 25 22

شرم الشيخ 28 20

الغردقة 27 19

مرسى علم 27 19

الفيوم 24 14

بنى سويف 24 13

المنيا 23 11

أسيوط 25 11

سوهاج 25 13

قنا 26 15

الأقصر 27 14

أسوان 28 15

الوادى الجديد 25 12

أبوسمبل 26 15

أبو رماد 26 21

رأس حدربة 25 21