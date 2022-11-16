انتظام عمل عدة إدارات بمجلس الوزراء فى العاصمة الإدارية الجديدة

جدة - نرمين السيد - قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه قد بدأ بالفعل انتظام عمل عددٍ من الإدارات ضمن الهيكل التنظيمى لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك بشكل مستدام طوال أيام الأسبوع، من المكاتب المُخصصة والمُجهزة لهم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.





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