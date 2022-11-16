التعليم تعلن نتائج بطولات الجمهورية للمدارس - بنات للعام الدراسى الحالى

جدة - نرمين السيد - وأعربت إيمان حسن، فى بيان، اليوم الأربعاء، عن سعادتها بفوز الطالبات فى هذه البطولات، موجهة شكرها للجهود المبذولة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ولأولياء الأمور على اهتمامهم بممارسة أبنائهم للنشاط الرياضى، وكل الإدارات المنظمة والمنفذة من التربية الرياضية بنات فى تنظيم تلك البطولات.



وأكدت أن بطولات الجمهورية للمدارس بنات للعام الدراسى 2022 - 2023 تمت بمشاركة جميع محافظات الجمهورية، متمثلة فى: بطولة الجمهورية للجمباز الفنى للمراحل التعليمية الثلاثة والتى أقيمت بالمركز الأوليمبى بالمعادى، وبطولات السلاح للمرحلة الثانوية والإعدادية وتشمل سلاح (سيف المبارزة / الشيش (السيف)، كما أقيمت بطولة السباحة التوقيعية بالمركز الرياضى بالفتيات بالعجوزة.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتائج بطولات الجمهورية للمدارس بنات للعام الدراسى 2022/2023، إذ فازت بالمركز الأول فى بطولة الجمباز الفنى بالمرحلة الثانوية الطالبة جنة إبراهيم أبو الحسن، محافظة الجيزة، وبالمركز الثانى الطالبة نغم أيمن إبراهيم، محافظة القاهرة، وبالمركز الثالث الطالبة مى حازم يحى سعد، محافظة الجيزة، وبالمركز الرابع الطالبة ربا أحمد عبد الجواد، محافظة القاهرة.



أما بالنسبة للمرحلة الإعدادية، فازت بالمركز الأول الطالبة لجين محمد وفيق، محافظة الجيزة، وبالمركز الثانى الطالبة أيتن عماد مرزوق، محافظة الغربية، وبالمركز الثالث الطالبة أسيل تامر يسرى، محافظة الإسماعيلية، أما المركز الرابع فازت به الطالبة تالية سعيد نبيل، محافظة القاهرة، والمركز الخامس الطالبة فاطمة الزهراء إيهاب، محافظة الجيزة، والمركز السادس الطالبة لوجين عمرو محمد، محافظة القاهرة، والمركز السابع الطالبة ريتال تامر محمد، محافظة الجيزة، وبالمركز الثامن فازت الطالبة فاطمة الزهراء عادل، محافظة الجيزة.



وجاءت نتيجة المرحلة الابتدائية من الصف الأول حتى الصف الثالث كالتالى:

فازت بالمركز الأول الطالبة حبيبة هيثم عاطف، محافظة القاهرة، والمركز الثانى الطالبة ملك أحمد عادل محافظة المنوفية، والمركز الثالث الطالبة جودى عبد الفتاح، محافظة المنوفية، والمركز الرابع الطالبة رقية وليد توفيق، محافظة القليوبية، والمركز الخامس الطالبة كرما محمد لبيب، محافظة القليوبية، والمركز السادس الطالبة مريم صلاح محمد، محافظة المنوفية.



ومن الصف الرابع حتى الصف السادس، فازت بالمركز الأول الطالبة مريم خالد عبد المجيد، محافظة القاهرة، والمركز الثانى الطالبة مريم أحمد محمد، محافظة القاهرة، والمركز الثالث ريماس أحمد عزت، محافظة كفر الشيخ، والمركز الرابع الطالبة رودينا مروان عاشور، محافظة الغربية، وبالمركز الخامس الطالبة سلين هيثم عبد الله، محافظة الغربية، وبالمركز السادس الطالبة رباب أمير كمال، محافظة الشرقية.

أما بالنسبة لنتيجة بطولة السباحة التوقيعية المرحلة الثانوية فردى، فازت بالمركز الأول الطالبة ميار خالد أحمد، محافظة القاهرة، وبالمركز الثانى نادين أحمد سعد الدين، محافظة الجيزة، و بالمركز الثالث الطالبة سلوانا محمد نبوى، محافظة القاهرة، وبالمركز الرابع الطالبة حبيبة هشام محمد، محافظة الجيزة.

وجاءت نتيجة بطولة السباحة التوقيعية المرحلة الثانوية زوجى كالتالى: فازت بالمركز الأول نادين وسام وسلمى طارق، محافظة الجيزة، والمركز التانى مريم أحمد يسرى وسندس أحمد، محافظة القاهرة، والمركز الثالث منة الله محمد فوزى وملك محمود، محافظة القاهرة، والمركز الرابع سارة جورج / فريدة حسن، محافظة الجيزة.

أما نتيجة المرحلة الثانوية سلاح السيف، فازت بالمركز الأول الطالبة سهام محمد محسن، محافظة القاهرة، والمركز الثانى الطالبة مريم محمد رأفت، محافظة الجيزة، والمركز الثالث الطالبة بيرى أشرف نزية، محافظة الإسكندرية، والمركز الرابع الطالبة أمينة مجدى الأحمدى، محافظة القاهرة.

ومن سلاح سيف المبارزة فازت بالمركز الأول الطالبة سلمى طارق كامل، محافظة القاهرة، والمركز الثانى زينب عز الدين محمد، محافظة الجيزة، والمركز الثالث الطالبة مايا محمود عبد الرؤوف، محافظة القاهرة، والمركز الرابع الطلبة ريناد خالد سعيد، محافظة الإسكندرية.



ومن سلاح الشيش، فازت بالمركز الأول الطالبة جومانة أمير، محافظة الإسكندرية، والمركز الثانى الطالبة ساندرا شريف، محافظة القاهرة، والمركز الثالث الطالبة هانيا عبد الحميد، محافظة القاهرة، والمركز الرابع الطالبة هنا أحمد، محافظة القاهرة.